Εκπαιδευτές ΣΑΕΚ: Χωρίς συμβάσεις για μήνες – Ερώτηση στη Βουλή και απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας

Τις καθυστερήσεις στη σύναψη συμβάσεων και στην καταβολή αμοιβών των εκπαιδευτών των δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) ανέδειξε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, με το Υπουργείο Παιδείας να απαντά ότι η διαδικασία υπόκειται σε συγκεκριμένες διοικητικές διαδικασίες και ότι η πληρωμή πραγματοποιείται μετά τη λήξη του εξαμήνου.

Η ερώτηση κατατέθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2026 από τη βουλευτή Β’ Πειραιώς Σοφία-Χάιδω Ασημακοπούλου της Ελληνικής Λύσης και αφορά την κατάσταση που επικρατεί στους εκπαιδευτές των ΣΑΕΚ, οι οποίοι – όπως επισημαίνεται – εργάζονται για ακόμη μία φορά χωρίς να έχουν υπογράψει συμβάσεις εργασίας, ακόμη και λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου.

Σύμφωνα με την ερώτηση, το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους εκπαιδευτές, καθώς η καθυστέρηση στις συμβάσεις συνεπάγεται αντίστοιχες καθυστερήσεις τόσο στην πληρωμή όσο και στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Όπως αναφέρεται, τέσσερις μήνες μετά την έναρξη του εξαμήνου οι συμβάσεις δεν έχουν αποσταλεί στο σύνολό τους, ενώ παραμένει ασαφές πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ καταγγέλλει επίσης ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνεχίζει να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου αντί για συμβάσεις ορισμένου χρόνου για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Παράλληλα, σημειώνεται ότι ακόμη και αυτές οι συμβάσεις αποστέλλονται προς υπογραφή σχεδόν στο τέλος του εξαμήνου, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές καθυστερήσεις στις αμοιβές των εκπαιδευτών.

Στην ερώτησή της η βουλευτής τονίζει ότι αντίστοιχα ζητήματα τίθενται κάθε χρόνο στη Βουλή από διαφορετικά κόμματα, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί οριστική λύση. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι προηγούμενες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για το ίδιο θέμα είτε έμειναν αναπάντητες είτε συνοδεύτηκαν από εξηγήσεις περί γραφειοκρατικών καθυστερήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο γεγονός ότι, σύμφωνα με καταγγελίες, οι συμβάσεις παραμένουν στα γραφεία των διευθυντών των ΣΑΕΚ εξαιτίας της λήξης της σύμβασης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τα ΕΛΤΑ για την αποστολή τους, παρά το γεγονός ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής εγγράφων μέσω των σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Με βάση τα παραπάνω, η βουλευτής ζήτησε από την υπουργό Παιδείας να απαντήσει εάν προτίθεται να παρέμβει ώστε να υπογραφούν άμεσα οι συμβάσεις των εκπαιδευτών, αν θα θεσπιστούν σαφή χρονοδιαγράμματα για τη διαδικασία πρόσληψης και συμβασιοποίησης και για ποιους λόγους εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται συμβάσεις μίσθωσης έργου αντί άλλου τύπου συμβάσεων.

Στην απάντησή του προς τη Βουλή, το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι η σύναψη συμβάσεων και η διαχείριση των αμοιβών των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση.

Όπως αναφέρεται, οι διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοσίων ΣΑΕΚ. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, οι διοικήσεις των σχολών οφείλουν να καταχωρίζουν άμεσα τα στοιχεία των εκπαιδευτών στο πληροφοριακό σύστημα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και να αποστέλλουν εντός πέντε ημερών τα πρακτικά ανάθεσης μαθημάτων, ώστε να εκδίδονται οι συμβάσεις. Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι συμβάσεις μπορούν να υπογράφονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ επισημαίνει επίσης ότι η διαδικασία συμβασιοποίησης και πληρωμής είναι σύνθετη, καθώς απαιτεί την ολοκλήρωση διαδοχικών διοικητικών σταδίων. Σημειώνεται ακόμη ότι κάθε εξάμηνο διαχειρίζεται περίπου 7.500 έως 8.000 συμβάσεις εκπαιδευτών, γεγονός που δημιουργεί σημαντική διοικητική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η αμοιβή των εκπαιδευτών καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του εξαμήνου κατάρτισης, εφόσον υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για το εξάμηνο Οκτωβρίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026, η πληρωμή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του εξαμήνου και αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αναφέρει ακόμη ότι καταβάλλεται προσπάθεια για επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω της σταδιακής ψηφιοποίησης, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συμβασιοποίησης των εκπαιδευτών των ΣΑΕΚ.