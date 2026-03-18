Τα βασικά αιτήματα των διοικητικών υπαλλήλων Υπ Παιδείας: Υποστελέχωση, επιδόματα και θεσμικές αλλαγές

Κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους διοικητικούς υπαλλήλους της εκπαίδευσης τέθηκαν στο τραπέζι κατά τη συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΥΠΑΙΘΑ με την Υπουργό Παιδείας, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν χρόνιες παθογένειες του κλάδου, με αιχμή την υποστελέχωση, την ανακατανομή των οργανικών θέσεων και την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, με την πολιτική ηγεσία να εμφανίζεται ενήμερη για τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων, γεγονός που επέτρεψε μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων. Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας παρουσίασαν τεκμηριωμένα τις προτάσεις τους, δίνοντας έμφαση σε θεσμικές παρεμβάσεις που κρίνονται αναγκαίες για τη βελτίωση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που σχετίζονται με αποζημιώσεις, επιδόματα και οργανωτικές αλλαγές σε κρίσιμες υπηρεσίες, όπως τα ΚΕΔΑΣΥ και οι ΣΑΕΚ. Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, επιδιώκοντας συγκεκριμένες λύσεις που θα ενισχύσουν ουσιαστικά τον κλάδο.

Ουσιαστική η συνάντηση της ΠΟΕ-ΥΠΑΙΘΑ με την Υπουργό Παιδείας – Στο τραπέζι κρίσιμα ζητήματα και παρεμβάσεις για τον κλάδο

Tη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕ-ΥΠΑΙΘΑ και εκπροσώπων του ΠΣΥΚΣΑΥΠ και του ΣΥΠΥΥΠ, με την Υπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη, με αντικείμενο τα μείζονα και διαχρονικά ζητήματα των διοικητικών υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, των ΚΕΔΑΣΥ και των ΣΑΕΚ.

Τα σωματεία της ΠΟΕ-ΥΠΑΙΘΑ και του ΣΥΠΥΥΠ εκπροσωπήθηκαν από τους/τις: Μαρία Γρηγορίου, Νώντα Αθανασιάδη, Γιώργο Πέγκα, Ιωάννα Ραυτοπούλου και Αμαλία Γαβριηλίδου, ενώ ο ΠΣΥΚΣΑΥΠ εκπροσωπήθηκε από τον Νάσο Αθανασόπουλο και τον Δημήτρη Ασημακόπουλο.

Η συζήτηση διεξήχθη σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα. Οι εκπρόσωποι των σωματείων παρουσίασαν τεκμηριωμένα τα βασικά κλαδικά ζητήματα, τα οποία ήταν γνωστά στην πολιτική ηγεσία μέσα από τη συνεχή επικοινωνία μας, γεγονός που συνέβαλε σε μια ουσιαστική και παραγωγική ανταλλαγή απόψεων.

Ειδικότερα:

 Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην τροποποίηση του οργανισμού και στην ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων. Η Υπουργός αναγνώρισε τη σημασία της πρότασής μας και συμφώνησε στην ανάγκη σύστασης τμήματος νομικής υποστήριξης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ζήτησε επιπλέον, να της κατατεθεί αναλυτικά η πρότασή μας, ώστε αυτή να εξεταστεί συνολικά στο πλαίσιο επικείμενης τροποποίησης του οργανισμού.

 Ως προς την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας και την πρόσληψη μόνιμου διοικητικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, αναγνώρισε την αναγκαιότητα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η υλοποίηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω της οριζόντιας πολιτικής προσλήψεων στο σύνολο των Υπουργείων. Τόνισε ωστόσο, ότι καταβάλλει προσπάθεια για τη βέλτιστη δυνατή εξέλιξη του ζητήματος.

 Αναφορικά με τη χορήγηση αποζημίωσης στους διοικητικούς υπαλλήλους που συμμετέχουν στον έλεγχο και την επικύρωση δικαιολογητικών για τη διαδικασία κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, συμφώνησε ότι πρόκειται για δίκαιο αίτημα και δεσμεύτηκε να το εξετάσει αρμοδίως.

 Θετική ήταν και η προσέγγισή της στο αίτημα επαναχορήγησης του επιδόματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων στους διοικητικούς υπαλλήλους, επισημαίνοντας όμως ότι η δημοσιονομική συγκυρία καθιστά την ικανοποίησή του ιδιαίτερα δύσκολη.

 Καταθέσαμε το υπόμνημα νομοτεχνικών βελτιώσεων επί του σχεδίου νόμου ««Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών…», συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση. Η Υπουργός ανέφερε ότι η μετατροπή της προϋπόθεσης των «πέντε συναπτών ετών» σε «πέντε συνολικά» είναι δύσκολη, ενώ ακόμη δυσκολότερη είναι η μείωσή τους σε τρία έτη. Ωστόσο, αντιμετώπισε θετικά την πρότασή μας για δέσμευση κενών οργανικών θέσεων άλλης κατηγορίας, σε περίπτωση έλλειψης θέσεων ΠΕ.

 Για το ζήτημα της επιστροφής των λειτουργικών δαπανών από τις αιρετές Περιφέρειες στο Υπουργείο Παιδείας και της δημιουργίας αυτόνομων προϋπολογισμών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ανέφερε ότι γνωρίζει το θέμα, επισημαίνοντας ότι υφίστανται δυσκολίες που εξετάζονται.

 Αναφορικά με την κάλυψη των εξόδων παιδικών κατασκηνώσεων (συμπεριλαμβανομένων των summer camps), δήλωσε ότι θα επιδιώξει την καλύτερη δυνατή λύση, ιδίως ενόψει της θερινής περιόδου.

 Για τα ΚΕΔΑΣΥ, η Υπουργός άκουσε με προσοχή την πρότασή μας για αναβάθμισή τους σε οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης με Τμήμα διοικητικής υποστήριξης και αύξηση των οργανικών θέσεων των διοικητικών υπαλλήλων. Τόνισε ότι το θέμα την απασχολεί ιδιαίτερα, αναγνώρισε την υποστελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ και το δυσανάλογο βάρος εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων, άκουσε με προσοχή την πρότασή μας και ανέφερε ότι κινείται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης και αναβάθμισής των ΚΕΔΑΣΥ.

 Σε ό,τι αφορά τις ΣΑΕΚ, αντιμετωπίστηκε θετικά το αίτημά μας για νομοθετική ρύθμιση, ώστε οι διοικητικοί υπάλληλοι να υπαχθούν στο ίδιο ΚΥΣΔΙΠ με αυτούς των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Παράλληλα, συζητήθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης ενός πιο ολοκληρωμένου και λειτουργικού οργανωτικού πλαισίου, με ενίσχυση της διοικητικής δομής μέσω σύστασης οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος, πρόταση που αξιολογήθηκε ως σημαντική και χρήζουσα περαιτέρω εξέτασης. Επίσης, επισημάνθηκε η ανάγκη στελέχωσης των ΣΑΕΚ με νέο προσωπικό και όχι αποκλειστικά μέσω μετατάξεων ή μεταθέσεων, ζήτημα το οποίο η Υπουργός δήλωσε ότι θα εξετάσει αρμοδίως.

 Τέλος, ως προς το ζήτημα των υπερωριών, αναγνωρίστηκε η ανάγκη αποσαφήνισης του υφιστάμενου πλαισίου ως προς τη χορήγησή τους και στους διοικητικούς υπαλλήλους των ΚΕΔΑΣΥ, καθώς παρατηρούνται αποκλίσεις στην εφαρμογή από ορισμένες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Η ΠΟΕ-ΥΠΑΙΘΑ, με υψηλό το αίσθημα ευθύνης, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία των παραπάνω ζητημάτων και θα επανέρχεται με νέες παρεμβάσεις, όπου αυτό απαιτείται, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών και την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων.

