Προσλήψεις αναπληρωτών: Νέα πρόσκληση – Δείτε για πού και μέχρι πότε οι αιτήσεις

Πρόσκληση για προσλήψεις αναπληρωτών δασκάλων στις Κυκλάδες με αιτήσεις έως τις 30 Απριλίου.

Προσλήψεις αναπληρωτών: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την κάλυψη θέσεων προσωρινών αναπληρωτών δασκάλων σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Κυκλάδες, για το διδακτικό έτος 2025-2026, μετά από σχετική πρόσκληση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου .

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες, με τη διαδικασία να έχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

Προθεσμία και διαδικασία αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται από τις 23 Απριλίου 2026 έως και τις 30 Απριλίου 2026, με δυνατότητα επιλογής μίας ή περισσότερων σχολικών μονάδων .

Η αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα υπεύθυνη δήλωση, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προσεκτική συμπλήρωσή της, καθώς οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τα στοιχεία που δηλώνουν.

Ποιους αφορά η πρόσκληση

Η πρόσκληση απευθύνεται σε υποψηφίους του κλάδου ΠΕ70 (δάσκαλοι), οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, όπως πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ή ισότιμο τίτλο σπουδών .

Παράλληλα, τίθενται συγκεκριμένα γενικά κριτήρια, όπως η ελληνική ή ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η επάρκεια υγείας και η απουσία κωλυμάτων διορισμού.

Πώς γίνεται η επιλογή

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα με βασικό κριτήριο τον βαθμό πτυχίου, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κτήσης του τίτλου και η σειρά εγγραφής στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα .

Οι πίνακες ισχύουν για το συγκεκριμένο σχολικό έτος και αφορούν αποκλειστικά τις σχολικές μονάδες που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.

Θέσεις που καλύπτονται

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσκλησης, οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν σχολικές μονάδες στις Κυκλάδες, όπως το Δημοτικό Σχολείο Κιμώλου και το Δημοτικό Σχολείο Οίας Θήρας, με πλήρες ωράριο .

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και έχουν διάρκεια έως τη λήξη του διδακτικού έτους.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης, καθώς προβλέπονται αποκλεισμοί από μελλοντικές προσλήψεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα .

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ