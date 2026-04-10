Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής που προσβλήθηκε από βακτηριακή μηνιγγίτιδα

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από την ΑΑΔΕ το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), η ψηφιακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο περιβάλλον όλα τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες για τα ακίνητά τους σε διαφορετικούς φορείς και υπηρεσίες. Μέσω του συστήματος, οι πολίτες θα κληθούν να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν και –εφόσον απαιτείται– να διορθώσουν την εικόνα της περιουσίας τους. Η πλατφόρμα δεν συνιστά «μία ακόμη» δηλωτική υποχρέωση, αλλά ένα εργαλείο που θα επιτρέψει στο κράτος να αποκτήσει ολοκληρωμένη και διαρκή εικόνα του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Στόχος είναι η χάραξη πιο αποτελεσματικής πολιτικής για τη φορολογία και τη στέγασηενώ εκτιμάται ότι θα εντοπιστούν και ακίνητα που δεν είχαν δηλωθεί στο παρελθόν. Πώς θα εμφανίζονται τα ακίνητα Με την έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ, περισσότεροι από 7,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα συνδεθούν στη νέα βάση δεδομένων μέσω των προσωπικών τους κωδικών στο myAADE. Εκεί θα εμφανίζονται αυτόματα καταχωρισμένα όλα τα ακίνητά τους. Για κάθε ακίνητο θα παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές καρτέλες: η πρώτη με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην εφορία (ΑΤΑΚ, επιφάνεια, χρήση, ηλεκτροδότηση), η δεύτερη με τα δεδομένα του Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ, εμβαδόν, δικαιώματα) και η τρίτη με πληροφορίες από άλλες πηγές που συλλέγει η ΑΑΔΕ και θα εμπλουτίζονται σταδιακά. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αντιστοιχίσουν τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Η πλατφόρμα θα επισημαίνει αυτόματα πιθανές αποκλίσεις και οι χρήστες θα επιλέγουν τα σωστά στοιχεία, προχωρώντας στις αναγκαίες διορθώσεις. Τι πρέπει να δηλωθεί Για κάθε ακίνητο θα πρέπει να επιβεβαιωθούν η ταυτότητα, η διεύθυνση, το ποσοστό και το είδος δικαιώματος, καθώς και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα τετραγωνικά μέτρα, καθώς ενδέχεται να προκύψουν διαφορές μεταξύ δηλώσεων σε Ε9, Κτηματολόγιο, δήμους ή προγράμματα τακτοποίησης. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει επίσης να ελέγξουν στοιχεία που προέρχονται από άλλους δημόσιους φορείς, όπως αριθμούς παροχής ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ. Εξίσου σημαντική είναι η σωστή δήλωση της πραγματικής χρήσης του ακινήτου, επιλέγοντας ανάμεσα σε περισσότερες από 60 κατηγορίες (οικιστικές, αγροτικές, βιομηχανικές κ.ά.). Στις περιπτώσεις μισθωμένων ακινήτων, θα δηλώνονται τα στοιχεία του μισθωτή, το ποσό, η διάρκεια και το είδος της μίσθωσης. Εφόσον υπάρχουν ασυμφωνίες με τα φορολογικά δεδομένα, αυτές θα επισημαίνονται αυτόματα. Η ΑΑΔΕ προβλέπει ευελιξία στην αρχική φάση, καθώς παράλληλα «τρέχουν» και άλλες υποχρεώσεις, όπως οι δηλώσεις εισοδημάτων 2025 και η καταχώριση τραπεζικού λογαριασμού για είσπραξη ενοικίων. Αποκλίσεις και διορθώσεις Η ενοποίηση διαφορετικών βάσεων δεδομένων θα αναδείξει αναπόφευκτα αποκλίσεις σε τετραγωνικά ή χαρακτηρισμούς χώρων. Αυτές δεν θεωρούνται απαραίτητα αδήλωτη περιουσία, αλλά αποτέλεσμα δεκαετιών όπου τα συστήματα λειτουργούσαν ασύνδετα ή χειρόγραφα. Το Ψηφιακό Μητρώο Ακινήτων δημιουργείται ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορούν να διορθώνουν εύκολα όλα τα λανθασμένα στοιχεία. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εκτεταμένες διασταυρώσεις Ε9 και Κτηματολογίου, ώστε να περιοριστούν τα σφάλματα πριν τεθεί πλήρως σε λειτουργία η πλατφόρμα. Ιδιαίτερα δύσκολη αναμένεται η αποτύπωση των αγροτεμαχίων, κυρίως σε περιοχές όπως η Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και η Βόρεια Ελλάδα, όπου οι άτυπες παραχωρήσεις χωρίς τίτλους είναι συνηθισμένες. Πλέον, τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται και στον υπολογισμό αγροτικών επιδοτήσεων και στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΣΔΕ/AGRI SNAP. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας διευκρινίζει ότι στόχος του ΜΙΔΑ δεν είναι η επιβολή νέας γραφειοκρατίας, αλλά η σωστή αποτύπωση των ακινήτων. Μετά την έναρξη λειτουργίας, οι ιδιοκτήτες θα ειδοποιηθούν και θα έχουν επαρκή χρόνο για διορθώσεις, με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτηθεί. Ωστόσο, καθίσταται υποχρεωτική η καταχώριση κάθε νέας μίσθωσης ή αλλαγής χρήσης (ιδιοκατοίκηση, κενό, παραχώρηση) στο ΜΙΔΑ, ακόμη και πριν λήξει η γενική προθεσμία. Τα στοιχεία του ΜΙΔΑ θα επικαιροποιούνται συνεχώς και θα αξιοποιούνται για ελέγχους αδήλωτων εισοδημάτων, αυτόματη προσυμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, εντοπισμό κενών ή ανεκμετάλλευτων ακινήτων, καθώς και για τη διαμόρφωση νέας στεγαστικής και φορολογικής πολιτικής. Για τους συνεπείς ιδιοκτήτες, το νέο σύστημα αποτελεί ευκαιρία διόρθωσης παλαιών λαθών. Για όσους αγνοήσουν την πρόσκληση για δηλώσεις και διορθώσεις, οι φορολογικές και διοικητικές συνέπειες θα είναι αναπόφευκτες, καθώς το ΜΙΔΑ σηματοδοτεί την πρώτη ολοκληρωμένη ψηφιακή καταγραφή της ακίνητης περιουσίας στη χώρα.