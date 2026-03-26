Εκπαιδευτικοί με 800 ευρώ και κατώτατος στα 920: Η μεγάλη αντίφαση

Το «ελληνικό παράδοξο» αποκαλύπτει μια σκληρή πραγματικότητα: το πτυχίο και η επιστημονική κατάρτιση αμείβονται λιγότερο από την ανειδίκευτη εργασία.

Το «ελληνικό παράδοξο» αποτυπώνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στους μισθούς: από τη μία πλευρά, η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου δημιουργεί μια αίσθηση προόδου για τον ιδιωτικό τομέα, από την άλλη όμως αναδεικνύει ένα βαθύ και χρόνιο πρόβλημα στη δημόσια παιδεία. Η σύγκριση είναι αναπόφευκτη και ταυτόχρονα αποκαλυπτική, καθώς οι αποδοχές των εκπαιδευτικών δεν ακολουθούν την ίδια πορεία.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει ο Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Τσάμης Βασίλειος, ένας νέος επιστήμονας, όπως ο πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός, καλείται να επιτελέσει ένα κρίσιμο κοινωνικό έργο με αποδοχές που κυμαίνονται περίπου στα 800 ευρώ, συχνά μακριά από τον τόπο κατοικίας του και με αυξημένα έξοδα διαβίωσης. Η απόσταση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική ανισότητα, αλλά μια ένδειξη υποτίμησης της γνώσης και της εξειδίκευσης, σε αντίθεση με όσα ισχύουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Το “Ελληνικό Παράδοξο”: Όταν το πτυχίο αμείβεται λιγότερο από την ανειδίκευτη εργασία.

Τα δεδομένα:

Από 1η Απριλίου, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα ανέρχεται στα 920€. Μια θετική εξέλιξη για τον ιδιωτικό τομέα, που αναδεικνύει όμως μια τραγική πραγματικότητα για τη δημόσια παιδεία.

Η σύγκριση:

Την ίδια στιγμή, ένας νέος επιστήμονας, ένας πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός που καλείται να μορφώσει τη νέα γενιά (συχνά μακριά από το σπίτι του με τεράστια έξοδα διαβίωσης), αμείβεται με ~800€.

Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο:

Στην Κύπρο, ο αντίστοιχος μισθός αγγίζει τα 1.800€ καθαρά, αναγνωρίζοντας έμπρακτα την αξία του λειτουργήματος. Στην υπόλοιπη ΕΕ, ο εκπαιδευτικός βρίσκεται σταθερά ψηλότερα από τον κατώτατο μισθό. Στην Ελλάδα, ο εκπαιδευτικός είναι ο “φτωχός συγγενής” της οικονομίας.

Η απόκλιση αυτή δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι η επίσημη απαξίωση της εξειδίκευσης και του πτυχίου. Είναι η αιτία που οι νέοι επιστήμονες εγκαταλείπουν τη χώρα.

Είναι απαραίτητα

Νέο ειδικό μισθολόγιο εκπαιδευτικών

Έμπρακτη αναγνώριση των επιστημόνων στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.