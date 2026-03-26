Νέος κατώτατος μισθός: Τι θα ισχύσει με τις τριετίες – Πόσο ωφελούνται οι νέοι εργαζόμενοι

Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από 1η Απριλίου με επιπτώσεις σε αποδοχές και επιδόματα για πάνω από 1,3 εκατομμύρια πολίτες.

Κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου, όπως ανακοινώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επηρεάζοντας άμεσα πάνω από 1,3 εκατομμύρια πολίτες σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η νέα αυτή ρύθμιση δεν αφορά μόνο τις βασικές αποδοχές, αλλά επεκτείνεται και στα επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό, μεταβάλλοντας συνολικά το εισόδημα των εργαζομένων, ενώ εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο για περαιτέρω αύξηση έως τα 950 ευρώ μέχρι το 2027.

Πώς διαμορφώνονται οι καθαρές αποδοχές

Η αύξηση κατά 40 ευρώ σε μικτές αποδοχές δεν μεταφράζεται ισόποσα σε καθαρό εισόδημα για όλους τους εργαζόμενους. Στην πράξη, οι εργαζόμενοι άνω των 30 ετών θα δουν περίπου 28 ευρώ επιπλέον κάθε μήνα στο καθαρό τους εισόδημα.

Διαφορετική είναι η εικόνα για νεότερους εργαζόμενους, καθώς με τα νέα φορολογικά δεδομένα και τα ηλικιακά κριτήρια, όσοι είναι κάτω των 25 ετών εμφανίζουν μεγαλύτερο καθαρό όφελος, που φτάνει περίπου τα 35 ευρώ μηνιαίως.

Οι διαφοροποιήσεις ανά ηλικία και προϋπηρεσία

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συνδέεται άμεσα με την προϋπηρεσία, καθώς οι αποδοχές μεταβάλλονται ανάλογα με τις τριετίες. Αυτό σημαίνει ότι εργαζόμενοι με περισσότερα χρόνια εργασίας λαμβάνουν επιπλέον προσαυξήσεις πάνω στον βασικό μισθό.

Παράλληλα, τα ηλικιακά χαρακτηριστικά παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς οι νεότεροι εργαζόμενοι εμφανίζουν μεγαλύτερη ενίσχυση στο καθαρό ποσό λόγω των φορολογικών προσαρμογών που εφαρμόζονται ταυτόχρονα.

Τι ισχύει για τον δημόσιο τομέα

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο δεν θα δουν άμεσα την αύξηση στις αποδοχές τους, καθώς η αναπροσαρμογή των μισθών τους θα πραγματοποιηθεί αναδρομικά με τη μισθοδοσία του Μαΐου.

Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι μισθοί στο Δημόσιο προκαταβάλλονται, γεγονός που δεν επιτρέπει την άμεση ενσωμάτωση της αύξησης από τον Απρίλιο.

Συνολικό όφελος για τους δημοσίους υπαλλήλους

Για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους, το ετήσιο όφελος υπολογίζεται στα 620 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από συνδυασμό μέτρων που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται η οριζόντια αύξηση των μισθών από τον Απρίλιο του 2026, η αναμόρφωση του μισθολογίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και η μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Ευρύτερες επιπτώσεις σε επιδόματα και εισόδημα

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού επηρεάζει άμεσα και το ύψος επιδομάτων που συνδέονται με αυτόν, αυξάνοντας το συνολικό εισόδημα των δικαιούχων.

Η επίδραση αυτή αφορά τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, δημιουργώντας μια συνολική μεταβολή στις οικονομικές απολαβές για μεγάλο αριθμό εργαζομένων σε όλη τη χώρα.