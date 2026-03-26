ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ! Αυτός είναι ο νέος κατώτατος μισθός
Τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, 6η κατά σειρά αύξηση, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Πρόκειται για μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι και 41,5% σωρευτική πρόοδος από το 2019. Η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα, τόνισε.
Στις 15:00 αναμένεται αναλυτική συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Εργασίας με λεπτομέρειες και παραδείγματα.
«Σε τόσο σύνθετη συγκυρία την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας οφείλει να την σφυρηλατεί η εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. Η δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μας μικρόκοσμου», δήλωσε ο πρωθυπουργός κατά το σημερινό (26/3) υπουργικό συμβούλιο.
