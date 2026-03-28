Σφοδρές αντιδράσεις για το νέο κατώτατο μισθό: Ενστάσεις και αντιπαραθέσεις

Πίνακας περιεχομένων

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ προκαλεί αντικρουόμενες αντιδράσεις από συνδικάτα, φορείς και κόμματα.

Ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για αύξηση στα 920 ευρώ, με εφαρμογή από την 1η Απριλίου. Η απόφαση παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αφορά εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Η νέα ρύθμιση πυροδότησε άμεσα παρεμβάσεις τόσο από συνδικαλιστικούς φορείς όσο και από εκπροσώπους της αγοράς και πολιτικά κόμματα, με τις τοποθετήσεις να κινούνται από έντονη κριτική έως συγκρατημένη στήριξη, αλλά και επισημάνσεις για τις επιπτώσεις στην οικονομία.

Αντιδράσεις εργαζομένων και ζήτημα αγοραστικής δύναμης

Η ΓΣΕΕ εκφράζει σαφείς επιφυλάξεις για το ύψος της αύξησης, σημειώνοντας ότι τα επιπλέον 40 ευρώ δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πιέσεις που προκαλεί η ακρίβεια. Όπως επισημαίνεται, το αυξημένο κόστος σε βασικά αγαθά, ενέργεια και στέγαση συνεχίζει να μειώνει την πραγματική αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της Συνομοσπονδίας δείχνουν ότι σημαντικό ποσοστό εργαζομένων δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις μηνιαίες ανάγκες, ενώ η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά στην κατάταξη αγοραστικής δύναμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, η εκτίμηση για το 2026 τοποθετεί τον κατώτατο μισθό αξιοπρεπούς διαβίωσης στα 1052 ευρώ μεικτά.

Η Συνομοσπονδία επαναφέρει και το θέμα της διαδικασίας καθορισμού του κατώτατου μισθού, ζητώντας να σταματήσουν οι μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις και να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, ως βασικός μηχανισμός διαμόρφωσης δίκαιων αποδοχών.

Θετικές εκτιμήσεις και επιπτώσεις στην οικονομία

Από την πλευρά των επιμελητηρίων, η αύξηση αντιμετωπίζεται ως μέτρο με πολλαπλές επιδράσεις στην οικονομία. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, υπογραμμίζει ότι το μέτρο ενισχύει άμεσα το εισόδημα περισσότερων από 575.000 εργαζομένων, δηλαδή περίπου το 23% των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα.

Η αύξηση δεν περιορίζεται μόνο στον κατώτατο μισθό, αλλά επηρεάζει συνολικά το μισθολογικό σύστημα, καθώς συμπαρασύρει επιδόματα, προσαυξήσεις και αποδοχές που συνδέονται με αυτόν. Παράλληλα, επηρεάζει και το Δημόσιο, όπου λειτουργεί ως βάση για τον εισαγωγικό μισθό, με περίπου 600.000 δημόσιους υπαλλήλους να αναμένεται να δουν αυξήσεις.

Σημαντική θεωρείται και η επίδραση στην κατανάλωση και την οικονομική δραστηριότητα, καθώς εκτιμάται ότι η αύξηση προσθέτει πάνω από μισό δισ. ευρώ ετησίως στη μισθοδοσία του ιδιωτικού τομέα, ενισχύοντας τη ζήτηση και μειώνοντας τις μισθολογικές ανισότητες.

Προβληματισμός για τις επιχειρήσεις και το κόστος

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δηλώνει ότι η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών είναι θετική εξέλιξη, καθώς συμβάλλει στην τόνωση της αγοράς. Τονίζει ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν ταυτόχρονα και καταναλωτές, γεγονός που καθιστά κρίσιμο το διαθέσιμο εισόδημα.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι η αύξηση δημιουργεί επιπλέον επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες. Παράγοντες όπως το υψηλό μη μισθολογικό κόστος, η φορολογία, τα ενεργειακά έξοδα και τα ενοίκια επιβαρύνουν ήδη τη λειτουργία τους, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων.

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη στήριξης της επιχειρηματικότητας, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες, χωρίς να διαταραχθεί η βιωσιμότητά τους.

Πολιτική αντιπαράθεση για την αύξηση

Σε πολιτικό επίπεδο, η αύξηση του κατώτατου μισθού δέχεται έντονη κριτική. Ο τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος, χαρακτηρίζει την αύξηση «αναιμική», τονίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια και ζητώντας μείωση φόρων και επαναφορά συλλογικών συμβάσεων.

Ακόμη πιο αιχμηρή είναι η στάση της Νέας Αριστεράς, η οποία κάνει λόγο για «λογιστική απάτη», επισημαίνοντας ότι το καθαρό όφελος για τους εργαζόμενους περιορίζεται σε 27 έως 30 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή λιγότερο από ένα ευρώ ημερησίως. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η αύξηση δεν επαρκεί απέναντι στις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και ενέργεια.

Από την πλευρά του κόμματος «Νίκη», ο πρόεδρος Δημήτρης Νατσιός χαρακτηρίζει την αύξηση «κοροϊδία», επισημαίνοντας ότι το ποσό έχει ήδη απορροφηθεί από την ακρίβεια και ότι η Ελλάδα παραμένει χαμηλά σε επίπεδα αγοραστικής δύναμης, με υψηλά ποσοστά υποκειμενικής φτώχειας.

Ζητούμενο η ισορροπία για την επόμενη μέρα

Κοινός παρονομαστής στις τοποθετήσεις αποτελεί η ανάγκη εξεύρεσης ισορροπίας μεταξύ ενίσχυσης των εισοδημάτων και διατήρησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κόστος εργασίας και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αύξηση σε κλάδους χαμηλής παραγωγικότητας.

Την ίδια στιγμή, τίθεται ως στρατηγικός στόχος η σταδιακή σύγκλιση των εισοδημάτων με τα ευρωπαϊκά επίπεδα την περίοδο 2026-2027, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένες οικονομικές πιέσεις.