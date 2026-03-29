Έρχονται τα δυναμικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος – Πώς θα λειτουργούν στην πράξη

Πίνακας περιεχομένων

Τα σταθερά τιμολόγια ρεύματος προστατεύουν εκατομμύρια καταναλωτές, την ώρα που νέα δυναμικά προγράμματα αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά ενέργειας.

Τα σταθερά τιμολόγια ρεύματος αποτελούν σήμερα «ασπίδα» για περίπου 1,6 έως 1,7 εκατομμύρια οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της ενεργειακής αγοράς. Πρόκειται για σχεδόν έναν στους τρεις καταναλωτές, σε σύνολο περίπου 5,9 εκατομμυρίων παροχών, που έχουν επιλέξει τα λεγόμενα «μπλε» τιμολόγια.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα της αγοράς παραμένει σχετικά ισορροπημένη, καθώς οι τιμές στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κινούνται σε επίπεδα χαμηλότερα από τους προηγούμενους μήνες. Ωστόσο, οι επόμενες κινήσεις των προμηθευτών αναμένεται να αποτυπωθούν στα τιμολόγια του Απριλίου.

Πόσοι καταναλωτές παραμένουν εκτεθειμένοι στις αυξήσεις

Παρά τη σημαντική μερίδα καταναλωτών που έχει στραφεί σε σταθερά τιμολόγια, η πλειονότητα εξακολουθεί να βρίσκεται σε προγράμματα με μεταβαλλόμενες χρεώσεις. Περίπου 3,5 εκατομμύρια καταναλωτές παραμένουν σε πράσινα ή κίτρινα τιμολόγια, γεγονός που σημαίνει ότι επηρεάζονται άμεσα από τις αλλαγές στις τιμές της αγοράς.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η στροφή προς τα σταθερά τιμολόγια έχει αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν, καθώς τον Οκτώβριο του 2025 τα αντίστοιχα συμβόλαια ανέρχονταν σε 1,5 εκατομμύριο. Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν φαίνεται να ενισχύεται περαιτέρω με τον ίδιο ρυθμό.

Οι εξελίξεις στη χονδρική αγορά και οι επιπτώσεις

Η τιμή χονδρικής του ρεύματος τον Μάρτιο διαμορφώνεται στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον Φεβρουάριο, όταν είχε διαμορφωθεί στα 78 ευρώ. Παράλληλα, παραμένει χαμηλότερη από τα επίπεδα της περιόδου Οκτωβρίου έως Ιανουαρίου, όταν κυμαινόταν στα 110 ευρώ.

Η συγκράτηση των τιμών αποδίδεται κυρίως στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και την αυξημένη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί πώς θα αντιδράσουν οι προμηθευτές, με πιθανή διατήρηση εκπτώσεων ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις των αυξήσεων.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά ενέργειας

Για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, οι συνθήκες θεωρούνται ευνοϊκές για τους καταναλωτές, καθώς η αυξημένη παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά, σε συνδυασμό με τα υψηλά αποθέματα υδροηλεκτρικών λόγω βροχοπτώσεων, συμβάλλουν στη μείωση του κόστους.

Παράλληλα, η σχετικά χαμηλή ζήτηση περιορίζει τη χρήση μονάδων φυσικού αερίου, που είναι οι ακριβότερες. Ωστόσο, η εικόνα αυτή ενδέχεται να αλλάξει καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι, όταν αυξάνεται η κατανάλωση λόγω κλιματισμού και μειώνεται η παραγωγή από αιολικά.

Τα νέα «πορτοκαλί» τιμολόγια και πώς λειτουργούν

Από τον επόμενο μήνα εισάγονται και για τους οικιακούς καταναλωτές τα δυναμικά ή «πορτοκαλί» τιμολόγια, τα οποία προσαρμόζονται μέσα στο 24ωρο ανάλογα με τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς. Οι προμηθευτές θα ανακοινώνουν καθημερινά 24 διαφορετικές τιμές, μία για κάθε ώρα.

Η βασική προϋπόθεση για συμμετοχή είναι η ύπαρξη έξυπνου μετρητή, ενώ οι καταναλωτές θα ενημερώνονται εκ των προτέρων για τις τιμές της επόμενης ημέρας. Η σωστή διαχείριση της κατανάλωσης καθίσταται κρίσιμη για την επίτευξη οικονομικού οφέλους.

Ποιοι μπορούν να ωφεληθούν από τα δυναμικά τιμολόγια

Τα νέα τιμολόγια απευθύνονται κυρίως σε καταναλωτές που έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την κατανάλωσή τους σε ώρες χαμηλής χρέωσης. Παραδείγματα αποτελούν η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, η χρήση αντλιών θερμότητας ή η αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες.

Οι διαφορές τιμών μέσα στο 24ωρο μπορεί να είναι σημαντικές, με την τιμή να κυμαίνεται από μηδενικά επίπεδα έως και 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα, γεγονός που αυξάνει το δυνητικό όφελος αλλά και το ρίσκο.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ρυθμιστικής Αρχής, οι καταναλωτές που επιλέγουν δυναμικά τιμολόγια πρέπει να προγραμματίζουν την κατανάλωσή τους, αποφεύγοντας τις ώρες υψηλών τιμών. Σε διαφορετική περίπτωση, ο λογαριασμός μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.

Η επιλογή του κατάλληλου τιμολογίου εξαρτάται από το προφίλ κατανάλωσης και την ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες τιμές. Για όσους δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως «ενεργοί καταναλωτές», προτείνεται η επιλογή σταθερών τιμολογίων.

