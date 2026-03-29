Δυναμικά τιμολόγια ρεύματος: Από 1ης Απριλίου και για τα νοικοκυριά – Δείτε τα οφέλη

Μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές του ρεύματος καταγράφονται μέσα στο 24ωρο με τα δυναμικά «πορτοκαλί» τιμολόγια, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες εξοικονόμησης αλλά και κινδύνους για υψηλότερες χρεώσεις.

Τα δυναμικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος φέρνουν σημαντικές διακυμάνσεις στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο ίδιο 24ωρο, με αποκλίσεις που φτάνουν έως και τα 30 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή των λεγόμενων «πορτοκαλί» τιμολογίων στις επιχειρήσεις δείχνουν ότι η τιμή της ενέργειας μπορεί να μεταβάλλεται έντονα ανάλογα με την ώρα κατανάλωσης.

Οι διαφορές αυτές δημιουργούν ευκαιρίες εξοικονόμησης για όσους μπορούν να μεταφέρουν μέρος της κατανάλωσής τους σε ώρες χαμηλής χρέωσης. Την ίδια στιγμή, όμως, για καταναλωτές χωρίς ευελιξία στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχει ο κίνδυνος αυξημένων χρεώσεων αν επιλέξουν τη δυναμική τιμολόγηση.

Πώς λειτουργεί η δυναμική τιμολόγηση ρεύματος

Η βασική λογική των δυναμικών τιμολογίων είναι ότι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας μεταβάλλεται μέσα στη διάρκεια της ημέρας, ακολουθώντας τις διακυμάνσεις της αγοράς. Έτσι, ο καταναλωτής μπορεί να πληρώνει διαφορετική τιμή για την ίδια ποσότητα ρεύματος, ανάλογα με την ώρα που γίνεται η κατανάλωση.

Στην πράξη, το όφελος προκύπτει όταν η κατανάλωση μεταφέρεται στις περιόδους του 24ώρου όπου οι τιμές είναι χαμηλές ή ακόμη και μηδενικές. Αντίθετα, οι ώρες με υψηλότερη τιμή αυξάνουν το κόστος και μπορούν να περιορίσουν ή να εξαλείψουν το όφελος για τον καταναλωτή.

Πότε συμφέρει η επιλογή του «πορτοκαλί» τιμολογίου

Για να αποδειχθεί οικονομικά συμφέρουσα η δυναμική τιμολόγηση, θα πρέπει το κέρδος που προκύπτει από τις χαμηλές τιμές να είναι μεγαλύτερο από το πρόσθετο κόστος που προκύπτει στις ώρες υψηλής χρέωσης.

Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές που έχουν τη δυνατότητα να μετακινούν ενεργειακά φορτία μέσα στη διάρκεια της ημέρας μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο. Αντίθετα, όσοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγαλύτερες επιβαρύνσεις.

Τι θα ισχύσει για τα νοικοκυριά

Η δυναμική τιμολόγηση δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, το μέτρο πρόκειται να επεκταθεί και στα νοικοκυριά από την 1η Απριλίου.

Παρά την προοπτική αυτή, η πλειονότητα των καταναλωτών συνεχίζει να δείχνει μεγαλύτερη προτίμηση στα σταθερά «μπλε» τιμολόγια. Η επιλογή αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι η αβεβαιότητα στην αγορά ενέργειας έχει αυξηθεί, ενώ παράλληλα οι διεθνείς τιμές ενεργειακών προϊόντων παρουσιάζουν άνοδο.

Ο ρόλος των «έξυπνων» μετρητών

Η εφαρμογή των δυναμικών τιμολογίων προϋποθέτει την ύπαρξη «έξυπνου» μετρητή κατανάλωσης. Χωρίς τον συγκεκριμένο εξοπλισμό δεν μπορεί να καταγράφεται με ακρίβεια η κατανάλωση ανά ώρα, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της δυναμικής τιμολόγησης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, έξυπνοι μετρητές έχουν ήδη εγκατασταθεί σε περίπου 1,4 εκατομμύρια παροχές, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο νοικοκυριά όσο και επιχειρήσεις.

Πώς ενημερώνονται οι καταναλωτές για τις τιμές

Στο πλαίσιο λειτουργίας των δυναμικών τιμολογίων, η τελική τιμή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας ανακοινώνεται το αργότερο έως τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας.

Με αυτόν τον τρόπο οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν έγκαιρα τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφέροντας την κατανάλωση σε χρονικές περιόδους με χαμηλότερο κόστος.

Παράλληλα, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να ενημερώνουν τους πελάτες τους μέσω μηνυμάτων SMS ή Viber, επίσης μέχρι τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας, όταν αναμένεται αύξηση της τιμής προμήθειας πάνω από τα 180 ευρώ ανά MWh για κάποια ώρα της επόμενης ημέρας.

Παραδείγματα κόστους για επιχειρήσεις

Ενδεικτικά παραδείγματα που επεξεργάστηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δείχνουν τις διαφορές που μπορεί να προκύψουν στο τελικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην περίπτωση εμπορικού πελάτη που το πρώτο εξάμηνο του 2025 κατανάλωσε το 65% της ενέργειας στις ώρες 8:00 έως 17:00, η τελική τιμή θα διαμορφωνόταν με κόστος χονδρεμπορικής αγοράς 98 ευρώ ανά MWh, έναντι 108,6 ευρώ ανά MWh που ήταν η μέση τιμή χονδρικής για το ίδιο χρονικό διάστημα. Το όφελος θα έφτανε τουλάχιστον το 10% σε σχέση με τη μέση τιμή.

Ακόμη μεγαλύτερη θα ήταν η εξοικονόμηση για βιομηχανικό πελάτη που κατανάλωσε το 80% της ενέργειας στο ίδιο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση η τιμή θα διαμορφωνόταν στα 89 ευρώ ανά MWh αντί 108,6 ευρώ ανά MWh, οδηγώντας σε όφελος τουλάχιστον 18% σε σύγκριση με τη μέση τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς.