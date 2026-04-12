Ηλεκτρικό ρεύμα: Γιατί συγκρατήθηκαν οι τιμές τον Απρίλιο – Οι παράγοντες που επηρεάζουν

Τα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με την αγορά να εμφανίζει συγκρατημένη αισιοδοξία παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες.

Η εικόνα των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος τον Απρίλιο δείχνει ότι οι τιμές παραμένουν σε ελεγχόμενα επίπεδα, με σημαντικό αριθμό προγραμμάτων να κινείται κάτω από το όριο των 15 σεντς ανά κιλοβατώρα. Το συγκεκριμένο επίπεδο αποτέλεσε στόχο των επιδοτήσεων της περιόδου 2022 – 2023 και πλέον φαίνεται να επιτυγχάνεται χωρίς την ανάγκη παρεμβάσεων.

Συνολικά, 11 σταθερά τιμολόγια, αλλά και τρία κυμαινόμενα «πράσινα» προγράμματα, μεταξύ των οποίων και εκείνα της ΔΕΗ, βρίσκονται κάτω από το συγκεκριμένο όριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστική Αρχή και την καταγραφή της αγοράς μέσω του εργαλείου energycost.gr.

Η εικόνα στη χονδρική και οι εκτιμήσεις για τις τιμές

Σε επίπεδο χονδρικής αγοράς, οι τιμές του ρεύματος εμφανίζονται χαμηλότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που συμβάλλει στη σταθεροποίηση της συνολικής εικόνας. Όπως επισημαίνεται και από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή λόγος ανησυχίας για την πορεία των τιμών.

Παράλληλα, στην αγορά επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία, αν και οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο εξακολουθούν να παρακολουθούνται στενά. Η συμφωνία για εκεχειρία στην περιοχή του Κόλπου θεωρείται θετική εξέλιξη, ωστόσο επισημαίνεται ότι οι επιπτώσεις στις ενεργειακές υποδομές δεν μπορούν να εξαλειφθούν άμεσα, ενώ απαιτείται και μια πιο μόνιμη λύση για τη διασφάλιση σταθερότητας.

Οι παράγοντες που κρατούν χαμηλά το κόστος

Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση των τιμών σε συγκρατημένα επίπεδα διαδραματίζει η πορεία του φυσικού αερίου, οι τιμές του οποίου στις αρχές Απριλίου κυμαίνονταν μεταξύ 40 και 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Τα επίπεδα αυτά παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με την περίοδο της ενεργειακής κρίσης το 2022, όταν είχαν εκτοξευθεί έως και τα 250 ευρώ.

Εξίσου σημαντική είναι η αυξημένη συμβολή των υδροηλεκτρικών μονάδων, αποτέλεσμα των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών του χειμώνα με έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις. Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση του ενεργειακού μείγματος με νέες μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμβάλλει περαιτέρω στη συγκράτηση του κόστους.

Ο ρόλος της αγοράς και οι εξελίξεις στην παραγωγή

Στη λιανική αγορά, η στάση των προμηθευτών φαίνεται να έχει επηρεάσει θετικά τις τιμές, καθώς καταγράφεται μια τάση αυτοσυγκράτησης κατά τον καθορισμό των τιμολογίων για τον Απρίλιο. Η πρακτική αυτή ενισχύει την εικόνα σταθερότητας που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα.

Την ίδια ώρα, η αύξηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου είχε και μια θετική επίδραση σε εθνικό επίπεδο, οδηγώντας στην επανεκκίνηση της δραστηριότητας στα κοιτάσματα του Πρίνος. Μετά από διακοπή περίπου εννέα μηνών, η παραγωγή επανήλθε τον Φεβρουάριο, με την Energean να αντλεί περίπου 1000 βαρέλια ημερησίως από τις περιοχές Πρίνος, Βόρειος Πρίνος και Έψιλον.

Στόχος είναι η αύξηση της παραγωγής στα 1500 βαρέλια ημερησίως, αξιοποιώντας αποθέματα που εκτιμώνται σε 40 εκατομμύρια βαρέλια. Ωστόσο, η διαδικασία εξόρυξης συνεχίζει να επηρεάζεται από το υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο αποτελεί βασική πρόκληση για την πλήρη αξιοποίηση των κοιτασμάτων.

Ρεύμα: Πώς εξηγείται η άνοδος στα πράσινα τιμολόγια