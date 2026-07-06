Πού επεκτείνεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – Οι πέντε νέοι κλάδοι και τα διαθέσιμα στοιχεία
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Σε πέντε νέους κλάδους ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ένα μέτρο το οποίο μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της δήλωσης υπερωριών.
Η εφαρμογή της θα γίνει πιλοτικά έως τις 15 Νοεμβρίου 2026. Στη φάση αυτή (Β’ φάση) εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics), διαχείριση νερού και λυμάτων και τυχερά παίγνια.
Όπως και στις προηγούμενες επεκτάσεις της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί εκτενής διαβούλευση με τους αντίστοιχους κλάδους, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του μέτρου και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες μέχρι και +1200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024.
Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε πως «είναι αποδεδειγμένα ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων και ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά εργασίας. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας διασφαλίζει την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας, καθώς και την πλήρη καταβολή των νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων.
Προστατεύουμε τους εργαζόμενους, προστατεύουμε τις υγιείς επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία».
Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη φάση της νέας επέκτασης εφαρμόζεται πιλοτικά από τις 2 Ιουνίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Στη φάση αυτή εντάσσονται οι ακόλουθοι κλάδοι:
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα), εξαιρουμένων ιατρών
Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης
Τηλεπικοινωνίες
Επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού
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