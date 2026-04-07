Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Πότε η υποχρεωτική εφαρμογή της σε νέους κλάδους

Σύντομα αναμένεται να εφαρμοστεί πιλοτικά το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, αφού προηγουμένως εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πρόκειται για τα επαγγέλματα που εξήγγειλε προ ημερών η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ο κλάδος της Υγείας στον ιδιωτικό τομέα πλην γιατρών (όπως νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, παραϊατρικά επαγγέλματα), ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, όλος ο κλάδος του καθαρισμού συνολικά ( συνεργεία καθαριότητας κλπ), όλος ο κλάδος της απασχόλησης (Δηλαδή όλες οι εταιρείες που ασχολούνται με την εύρεση εργασίας)κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα αισθητικής, γραφεία κηδειών. Με την ένταξη των παραπάνω κλάδων στο μέτρο, εκτιμάται πως σχεδόν 2 εκατ. εργαζόμενοι συνολικά θα καλυφθούν από το σύστημα.

Ωστόσο, η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας εκτιμάται πως θα εφαρμοστεί σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia στα επαγγέλματα αυτά προς το Φθινόπωρο και δεν προβλέπεται να αλλάξει κάτι στον τρόπο που θα εφαρμοστεί το μέτρο.

Υπενθυμίζεται πως μέσω του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο αν το ωράριο ενός εργαζόμενου που έχει δηλώσει ο εργοδότης στο ΕΡΓΑΝΗ συμπίπτει με την πραγματική απασχόληση. Και αυτό διότι ο υπάλληλος δηλώνει την είσοδο του στην εργασία και την αποχώρηση του από αυτήν αλλά και αποτυπώνονται άμεσα οι υπερωρίες των εργαζομένων.

Η καθολική εφαρμογή και τα πρόστιμα

Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιακή κάρτα εργασίας προβλέπεται, σύμφωνα με πληροφορίες να έχει εφαρμοστεί καθολικά σε όλους τους κλάδους του ιδιωτικού τομέα μέχρι και το τέλος του 2027 προκειμένου να καταπολεμηθούν φαινόμενα αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και απλήρωτων υπερωριών, αλλά και της εισφοροδιαφυγής.

Αξίζει να σημειωθεί πως αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα βρίσκονται οι υπόχρεοι που δεν θα χρησιμοποιούν σωστά τη ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται πως 10.500 ευρώ είναι το πρόστιμο ανά θιγόμενο εργαζόμενο για μη ενεργοποίηση ψηφιακής κάρτας/ για σήμανση της κάρτας από τον εργοδότη αντί για τον υπάλληλο κλπ.

Έρχεται νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Άμεσα, μπορεί ακόμη και την επόμενη εβδομάδα να υπογραφεί η νέα διετή Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΚΣΣΕ) για τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και τα ζαχαροπλαστεία της χώρας, όπως αναφέρουν πληροφορίες του enikonomia

Η εν λόγω ΣΣΕ θα υπογραφεί μεταξύ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό(ΠΟΕΕΤ), της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας (ΟΕΖΕ),της ΓΣΕΕ και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).

Υπενθυμίζεται πως η προηγούμενη ΣΣΕ διήρκησε 2024-2025, είχε δοθεί άλλη μια τρίμηνη παράταση που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026 και ανέφερε τα εξής:

Ίσχυε με αναδρομικότητα από την 1η Ιανουαρίου του 2024 ο κατώτατος οριοθετημένος μισθός στα 830 ευρώ για τους βοηθούς σε καταστήματα και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και έφτανε στα 862,95 ευρώ για τους τεχνίτες.

Και από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι νέοι βασικοί μισθοί του κλάδου αυξήθηκαν εκ νέου και διαμορφώθηκαν στα 871,50 ευρώ και 906,10 ευρώ αντίστοιχα.

Οι νέες αυξήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia, με την υπογραφή της (ΚΣΣΕ) για τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και τα ζαχαροπλαστεία της χώρας, ο βασικός μισθός, δηλαδή ο κατώτατος μισθός για τον τεχνίτη ενδέχεται να κινηθεί μεταξύ 940 ευρώ με 950 ευρώ, ενώ για τον βοηθό περίπου στα 930 ευρώ μεικτά.

Για το θέμα αυτό μιλά ο πρόεδρος, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό, (ΠΟΕΕΤ), Γιώργος Χότζογλου στο enikonomia.gr «Η (ΚΣΣΕ) για τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και τα ζαχαροπλαστεία της χώρας αφορά 17.500 εργαζόμενους, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε από το ΕΡΓΑΝΗ. Εάν όμως η Σύμβαση αυτή κηρυχθεί υποχρεωτική, τότε ο αριθμός αυτός θα ανέβει » συμπληρώνει.

«Με τη σύμβαση αυτή, θα δοθούν αναδρομικά αυξήσεις από την 1η Απριλίου στους μισθούς των εργαζομένων και θα τεθεί σε ισχύ, μόλις αυτή κατατεθεί στο αρμόδιο υπουργείο με τις υπογραφές και από την τριτοβάθμια. Και τότε, θα είναι υποχρεωτική για τους κλάδους αυτής όλης της χώρας» σημειώνει.

«Οι μισθοί βγαίνουν προς τέλος Απριλίου, με τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Γίνεται η εξόφληση Απριλίου, επομένως θα πιάσει η νέα Σύμβαση τον Απρίλιο. Οι νέες αυξήσεις στους μισθούς θα ισχύσουν από την 1η Απριλίου.

Είναι όμως σημαντικό ότι για τυχόν εργασία την έκτη ημέρα θα υπάρχει προσαύξηση 10% στο ημερομίσθιο. Δηλαδή κάποιος που δεν θα δουλέψει με καθεστώς 5νθημέρου αλλά με 6 ημερου θα έχει προσαύξηση 10%.Αυτό θα αφορά και τον βοηθό και τον τεχνίτη…. όλους. Θα είναι 10% προσαύξηση στο βασικό ημερομίσθιο» συμπληρώνει.