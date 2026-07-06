Πανελλήνιες 2026: Βγήκε απόφαση με νέα κατανομή εισακτέων ανά Τμήμα ΑΕΙ

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Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση που συμπληρώνει την κατανομή των θέσεων εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, καθορίζοντας αναλυτικά τα ποσοστά ανά κατηγορία υποψηφίων και τον τρόπο διάθεσης των θέσεων στα ΑΕΙ.

Πανελλήνιες 2026: Οι θέσεις εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 κατανέμονται πλέον αναλυτικά ανά κατηγορία υποψηφίων, μετά τη δημοσίευση της νέας υπουργικής απόφασης που συμπληρώνει τον αρχικό καθορισμό του αριθμού εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Με τη νέα ρύθμιση προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται οι διαθέσιμες θέσεις για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς και για όσους διεκδικούν εισαγωγή με το ποσοστό 10%, ενώ παράλληλα καθορίζονται οι προβλέψεις για τους αποφοίτους ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και για τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

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Πώς κατανέμονται οι θέσεις για το 10%

Στην απόφαση προβλέπεται ότι ποσοστό 10% των θέσεων στα ΑΕΙ, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης διατίθεται σε υποψηφίους που υποβάλλουν μηχανογραφικό χωρίς νέα συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με ειδική κατανομή ανάλογα με το έτος τελευταίας εξέτασής τους.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο ποσοστό κατανέμεται κατά 40% σε όσους είχαν συμμετάσχει τελευταία φορά στις εξετάσεις του σχολικού έτους 2023-2024 και κατά 60% σε όσους εξετάστηκαν το σχολικό έτος 2024-2025, ενώ προβλέπονται διαφορετικά ποσοστά ανάλογα με την κατηγορία των σχολών και των τμημάτων.

Τι ισχύει για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών 2026

Η υπουργική απόφαση καθορίζει επίσης τα ποσοστά που αντιστοιχούν στους αποφοίτους ημερήσιων ΕΠΑΛ οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2025-2026. Για συγκεκριμένες κατηγορίες σχολών, όπως οι Πολυτεχνικές, οι Ιατρικές, οι Οδοντιατρικές, οι Κτηνιατρικές, οι Φαρμακευτικές, καθώς και τα τμήματα Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας, προβλέπεται ποσοστό 5% των θέσεων. Για την ΑΣΠΑΙΤΕ και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης το ποσοστό ανέρχεται σε 20%, ενώ για τις υπόλοιπες σχολές ορίζεται στο 10%.

Οι υπόλοιπες διαθέσιμες θέσεις κατανέμονται στους υποψηφίους των ημερήσιων Γενικών Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του σχολικού έτους 2025-2026. Παράλληλα προβλέπεται ότι, εφόσον παραμείνουν αδιάθετες θέσεις από άλλες κατηγορίες υποψηφίων, αυτές μεταφέρονται και προστίθενται στις θέσεις που αναλογούν στους υποψηφίους των ημερήσιων ΓΕΛ.

Επιπλέον θέσεις για εσπερινά λύκεια και επαναληπτικές εξετάσεις

Η απόφαση προβλέπει ακόμη επιπλέον αριθμό θέσεων για τους αποφοίτους εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2025-2026. Για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες ορίζεται ποσοστό 1% επί του αριθμού εισακτέων στις αντίστοιχες σχολές και τμήματα.

Αντίστοιχα, για τους υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026 προβλέπεται επιπλέον ποσοστό 0,5% των θέσεων εισακτέων. Η πρόβλεψη αφορά τόσο τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων όσο και εκείνους των Επαγγελματικών Λυκείων, σύμφωνα με τις διατάξεις που παραπέμπουν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Αναλυτικοί πίνακες για όλα τα τμήματα

Μαζί με τις γενικές προβλέψεις, το ΦΕΚ περιλαμβάνει αναλυτικούς πίνακες στους οποίους αποτυπώνεται η κατανομή των θέσεων για κάθε πανεπιστημιακό τμήμα, με διακριτή αναφορά στις θέσεις που αντιστοιχούν στους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ, ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ, καθώς και στις κατηγορίες του 10% για τα δύο προηγούμενα έτη συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οι πίνακες καλύπτουν το σύνολο των ιδρυμάτων και των τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην απόφαση, αποτυπώνοντας την τελική κατανομή των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης.

Αναλυτικά το ΦΕΚ