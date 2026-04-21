Νέα εποχή για τις λαϊκές αγορές – Τι φέρνει το νέο νομοσχέδιο

Νέο νομοσχέδιο εκσυγχρονίζει τις λαϊκές αγορές με ψηφιοποίηση, πιστοποιήσεις και ενίσχυση των παραγωγών

Οι λαϊκές αγορές περνούν σε μια νέα φάση εκσυγχρονισμού, καθώς προωθείται νομοσχέδιο που φέρνει αλλαγές στη λειτουργία τους, ενισχύοντας την παρουσία των παραγωγών και την προστασία των καταναλωτών. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην απλοποίηση διαδικασιών και στην αναβάθμιση του θεσμού.

Το νέο πλαίσιο, που παρουσιάστηκε από τον Τάκης Θεοδωρικάκος, επιχειρεί να δώσει νέα δυναμική στις αγορές, ενσωματώνοντας ψηφιακά εργαλεία και ενισχύοντας τη διαφάνεια στην προέλευση των προϊόντων.

Πιστοποίηση προϊόντων και ενίσχυση ελληνικής παραγωγής

Κεντρικό στοιχείο της μεταρρύθμισης αποτελεί η καθιέρωση πιστοποιήσεων για προϊόντα με συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση. Μέσω του Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, παραδοσιακά προϊόντα και είδη χειροτεχνίας θα αποκτούν επίσημη αναγνώριση.

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στους καταναλωτές να γνωρίζουν την αυθεντικότητα των προϊόντων, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και η εξαγωγική τους προοπτική.

Ψηφιοποίηση και απλοποίηση διαδικασιών

Το νομοσχέδιο προβλέπει εκτεταμένη ψηφιοποίηση, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Η αλλαγή αυτή διευκολύνει την είσοδο νέων παραγωγών στις λαϊκές αγορές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Αττική, όπου τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν δοθεί νέες άδειες. Με το νέο πλαίσιο, η κατάσταση αυτή αναμένεται να αλλάξει, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερη συμμετοχή.

Στήριξη της περιφέρειας και των μικρών παραγωγών

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, δίνοντας έμφαση σε μικρούς παραγωγούς και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια.

Παραδοσιακά επαγγέλματα, όπως οι υφάντρες, αποκτούν μεγαλύτερη προβολή, ενώ δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη τοπικών προϊόντων και δραστηριοτήτων.

Νέες δυνατότητες για τους δήμους

Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να δημιουργούν λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς, ενισχύοντας την απευθείας διάθεση προϊόντων στον καταναλωτή.

Παράλληλα, προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία των αγορών, ακόμη και ως προς το ωράριο, επιτρέποντας προσαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Στόχος η ενίσχυση του ανταγωνισμού

Οι αλλαγές αποσκοπούν στη δημιουργία ενός πιο δυναμικού περιβάλλοντος για τις λαϊκές αγορές, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στην αγορά.

Με την απευθείας διάθεση προϊόντων από τους παραγωγούς, επιδιώκεται η παροχή ποιοτικών και συχνά πιο προσιτών προϊόντων στους καταναλωτές, συμβάλλοντας στη συνολική αναβάθμιση του θεσμού.