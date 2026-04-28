ΣΟΚ! Ο 89χρονος μετά τον ΕΦΚΑ πήγε στη Λουκάρεως και πυροβόλησε ακόμη δύο άτομα

iPaidia Newsroom iPaidia Newsroom
28/04/2026 - 11:34
Mετά τους πυροβολισμούς με έναν τραυματία στον ΕΦΚΑ πήγε στη Λουκάρεως και πυροβόλησε ακόμη 2 άτομα.

Μετά το περιστατικό που έλαβε χώρα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, καταγράφεται άλλο ένα συμβάν με πυροβολισμούς, αυτή τη φορά στο Εφετείο Αθηνών.

Νωρίτερα, συναγερμός σήμανε στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όταν ένας 89χρονος εισέβαλε στο κτίριο, ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησε με καραμπίνα έναν υπάλληλο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι.

Συναγερμός στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού: 89χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κειριαδών 4, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για 89χρονο, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο με ψυχολογικά προβλήματα.

 

