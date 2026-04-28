Συναγερμός στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού: 89χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα
Συναγερμός σήμανε στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, το πρωί της Τρίτης, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στο κτίριο οπλισμένος και άνοιξε πυρ.
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για περιστατικό με πυροβολισμούς κατά του κτιρίου του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, γίνεται αναφορά για πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Αντιστάσεως, δίπλα στην Πειραιώς.
Γίνεται λόγος για έναν 89χρονο, ο οποίος «μπούκαρε» εντός του κτιρίου, και άνοιξε πυρ με την καραμπίνα του.
Κατά τον τηλεοπτικό σταθμό, υπάρχει και τραυματίας.
