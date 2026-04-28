5χρονος πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι 6ου ορόφου – Εκλήθη η αστυνομία
Η αστυνομία εκλήθη να βοηθήσει 5χρονο που ήταν μόνος του σε διαμέρισμα επί της Βασιλίσσης Όλγας στην Θεσσαλονίκη και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι.
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή της Βασιλίσσης Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Αστυνομία.
Ένα μικρό παιδί, ηλικίας 5 ετών, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν μόνο του στο σπίτι, βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να πετά αντικείμενα προς τον δρόμο.
Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν αρχικά στον αποκλεισμό του πεζοδρομίου για λόγους ασφαλείας. Στη συνέχεια, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, κατάφεραν να προσεγγίσουν το παιδί περνώντας από την ταράτσα, καθώς το διαμέρισμα βρισκόταν στον έκτο όροφο (ρετιρέ).
