ΠΟΣΥΠ για Κατατακτήριες εξετάσεις: Το Υπουργείο Παιδείας «σκοτώνει» τα όνειρα νέων ανθρώπων και επιστημόνων.

Οι σοβαρές δυσλειτουργίες και οι αντιφάσεις που καταγράφηκαν στις κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 φέρνουν στο προσκήνιο ένα ζήτημα ισονομίας και αξιοπιστίας του συστήματος, όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΣΥΠ, Σάββας Φωτιάδης. Η εφαρμογή διαφορετικών κριτηρίων από σχολή σε σχολή, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στη νομοθεσία, δημιούργησαν ένα ασαφές πλαίσιο που οδήγησε σε άνιση μεταχείριση των υποψηφίων.

Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνεται, υποψήφιοι με υψηλές συνολικές βαθμολογίες αποκλείστηκαν από την εισαγωγή τους, ενώ άλλοι με αντίστοιχα δεδομένα έγιναν δεκτοί, γεγονός που εντείνει τις αντιδράσεις και τις καταγγελίες. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με την παρέμβαση, πλήττει την εμπιστοσύνη προς το εκπαιδευτικό σύστημα και επηρεάζει άμεσα τις ευκαιρίες και τα όνειρα νέων επιστημόνων

Πρωτοφανές μπάχαλο με τα αποτελέσματα των κατατακτήριων εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Υποψήφιοι και εισακτέοι δύο ταχυτήτων, κάθε Σχολή εφάρμοσε τον νόμο κατά το δοκούν!

Το ΥΠΑΙΘΑ τον Αύγουστο του 2025 με τον ν. 5224/2025 καταργεί την ευνοϊκότερη διάταξη του ν. 4485/2017 για τις κατατακτήριες, σύμφωνα με την οποία ¨ αν θέσεις εισακτέων έμενα κενές καλύπτονται με την κατάταξη ως επιτυχόντων, υποψηφίων με συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονέδων και ανεξαρτήτως της επίδοσης τους σε επιμέρους μαθήματα¨.

Καταργεί δηλαδή μία διάταξη που βοηθάει στην εισαγωγή περισσοτέρων φοιτητών στα ΑΕΙ, την ίδια στιγμή που νομοθετεί την αύξηση του ποσοστού των εισακτέων με κατατακτήριες από το 15% στο 20%, δηλαδή ψηφίζει αλληλοαναιρούμενες διατάξεις.

Επιβάλλει την αυστηρότερη εφαρμογή του νόμου σύμφωνα με την ΥΑ Φ1/192329/Β3 του 2013, του αλήστου μνήμης Υπουργού Παιδείας Αρβανιτόπουλου, η οποία απαιτεί και ¨επίδοση τουλάχιστον δέκα (10) μονέδων σε καθένα από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα¨ διάταξη που αφενός στα χρόνια εφαρμογής της κρίθηκε ως τροχοπέδη για την εισαγωγή ικανοποιητικού αριθμού φοιτητών στα ΑΕΙ, ειδικά στα Περιφερειακά Πανεπιστήμια και αφετέρου δεν προστάτευε τους εξεταζόμενους από τις ιδιορρυθμίες ορισμένων καθηγητών, οι οποίοι θεματοδοτούν στις εξετάσεις λες και διδάσκουν στο ΜΙΤ.

Κατατακτήριες εξετάσεις: Νέα ρύθμιση περιορίζει την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια

Το Υπουργείο Παιδείας νομοθετεί μία δυσμενέστερη διάταξη στις 05 Αυγούστου 2025, αλλά θυμάται μετά σχεδόν τρεις (3) μήνες, στις 24 Οκτωβρίου 2025, να ενημερώσει με εγκύκλιο του ΜΟΝΟ τα Πανεπιστήμια για την νέα διάταξη, χωρίς όμως να ενημερωθούν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο οι υποψήφιοι και βέβαια οκτώ(8) μήνες μετά την ψήφιση του νόμου δεν έχει ακόμα εκδώσει την προβλεπόμενη από τον ίδιο τον νόμο ΥΑ διαδικασιών και εφαρμογής του, γι αυτό καταφεύγει στην ΥΑ του 2013.

Μοναδικά θύματα εκατοντάδες υποψήφιοι σχολών που ενημερώθηκαν για την δυσμενέστερη διάταξη, με τον αποκλεισμό τους από την εισαγωγή τους στη σχολή, όταν εκδόθηκαν τα αποτελεσμάτων τον Ιανουάριο του 2026.

Την ίδια στιγμή άλλοι υποψήφιοι άλλων σχολών εισήχθησαν τελικά με την ευνοϊκότερη διάταξη, αφού μία σειρά από σχολές δεν εφάρμοσαν την διάταξη του 2025 και ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ ΟΡΘΩΣ την ευνοϊκότερη διάταξη του 2017, διότι με αυτό το νομικό πλαίσιο έγινε η πρόσκληση όλων των υποψηφίων από όλες τις σχολές τον Μάιο του 2025 και αυτό το νομικό πλαίσιο δεν αλλάζει στο μεσοδιάστημα μέχρι τις εξετάσεις.

Ας αναλογιστεί το ΥΠΑΙΘΑ αν αυτό μπορούσε να το κάνει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, κατηγορηματικά ΟΧΙ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Φαρμακευτική Σχολή του ΑΠΘ, στην οποία ενώ υπήρχαν 14 θέσεις προς κάλυψη με τις κατατακτήριες εξετάσεις, δεν καλύφθηκε καμία, διότι στο ένα μάθημα κανείς από τους 30 περίπου υποψηφίους δεν έγραψε πάνω από δέκα (10) μονάδες, προφανώς τέθηκαν θέματα προς εξέταση επιπέδου ΜΙΤ, αν και οι οκτώ (8) εξ αυτών έχουν γράψει συνολικά και στα τρία (3) μαθήματα πάνω από τριάντα (30) μονάδες.

Την ίδια στιγμή σε άλλες σχολές του ΑΠΘ (Βιολογικό, Χημικό, κ.ά) και σε άλλα Πανεπιστήμια της χώρας κρίθηκαν εισακτέοι και ήδη φοιτούν εκατοντάδες υποψήφιοι με ΜΟΝΑΔΙΚΟ κριτήριο την συνολική βαθμολογία τους πάνω από τριάντα (30) μονάδες.

Παρά την σωρεία των καταγγελιών και των διαμαρτυριών προς το Υπουργείο Παιδείας, των άρθρων, των παρεμβάσεων και των ερωτήσεων στην Βουλή ο αρμόδιος Υφυπουργός κος Παπαϊωάννου και το Υπουργείο Παιδείας εμμένουν στην προβληματική και αμφίσημη νομοθέτησή τους, στην απαράδεκτη διοικητική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εφαρμογή της και στην αδυναμία του Υπουργείου να διασφαλίσει ενιαία και ισότιμη αντιμετώπιση και μεταχείριση για κάθε υποψήφιο – εξεταζόμενο, όπως επιτάσσει το κράτος δικαίου.

Η εμμονή στο λάθος δεν αποτελεί ούτε πολιτική, ούτε διοικητική, ούτε εκπαιδευτική θέση, αλλά αποτελεί μία εμμονή που επηρεάζει τις ζωές, τις ευκαιρίες και τα όνειρα νέων επιστημόνων, μία εμμονή που διαλύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος, την χρηστή διοίκηση και την ισονομία.

Αλαλούμ με τις κατατακτήριες εξετάσεις στα πανεπιστήμια – Παρέμβαση στη Βουλή

Όπως αποτελεί ύβρη, η απαράδεκτη και παρελκυστική τρισέλιδη απαντητική επιστολή του Υπουργείου Παιδείας, που απλά παραθέτει νόμους που η ίδια η διοίκηση έκανε μπάχαλο στην εφαρμογή τους, προς τους αποκλειόμενους υποψηφίους που ενίστανται κατά των αποφάσεων των σχολών τους να τους αποκλείσουν, όταν συνυποψήφιοι τους με ίδια συνολική βαθμολόγηση άνω του τριάντα (30) έχουν γίνει αποδεκτοί και ήδη σπουδάζουν σε άλλες σχολές.

Το Υπουργείο φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την μπαχαλοποίηση της διαδικασίας των φετινών κατατακτήριων εξετάσεων στα ΑΕΙ και ΟΦΕΙΛΕΙ έστω και τώρα να επιλύσει το πρόβλημα που το ίδιο δημιούργησε, με λογική και ενσυναίσθηση.

Οφείλει να φέρει άμεσα διάταξη, τουλάχιστον για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, ώστε να αποκαταστήσει το κύρος του, το κράτος δικαίου, την ισονομία και την ισοπολιτεία.

Πόσω μάλλον όταν αυτά αφορούν στην ζωή και στα όνειρα νέων ανθρώπων.