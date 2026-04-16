Πρωτομαγιά 2026: Τι ισχύει για αργία, απεργίες, καταστήματα και αμοιβές

Η Πρωτομαγιά και το Αγίου Πνεύματος δημιουργούν τα βασικά τριήμερα του 2026, με ειδικό καθεστώς για την αμοιβή των εργαζομένων.

Η Πρωτομαγιά το 2026 φέρνει μαζί της ένα από τα βασικά τριήμερα της χρονιάς, καθώς πέφτει ημέρα Παρασκευή και συνδυάζεται με το σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Λίγες εβδομάδες αργότερα, οι εργαζόμενοι θα έχουν ακόμη μία ευκαιρία για ξεκούραση με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Η δεύτερη αυτή αργία τοποθετείται τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, διαμορφώνοντας ένα ακόμη καλοκαιρινό διάλειμμα. Πρόκειται για μία κινητή εορτή που συνδέεται άμεσα με το Πάσχα και ακολουθεί συγκεκριμένο θρησκευτικό υπολογισμό.

Πώς διαμορφώνονται τα τριήμερα μέσα στη χρονιά

Το ημερολόγιο του 2026 περιλαμβάνει δύο χαρακτηριστικά τριήμερα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Η αρχή γίνεται με την Εργατική Πρωτομαγιά, η οποία συμπίπτει με Παρασκευή 1 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα για ένα ανοιξιάτικο διάλειμμα.

Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε πέφτει φέτος – Για ποιούς είναι αργία

Αμέσως μετά, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στον Ιούνιο, όπου η εορτή του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, δημιουργεί ένα ακόμη τριήμερο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αργία δεν ισχύει για το σύνολο των εργαζομένων.

Τι ισχύει για την εργασία την Πρωτομαγιά

Η Πρωτομαγιά, αν και θεωρείται τυπικά προαιρετική αργία, κάθε χρόνο μετατρέπεται σε υποχρεωτική με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Απασχόλησης. Για το 2026, η 1η Μαΐου έχει οριστεί επίσημα ως υποχρεωτική αργία.

Πότε πέφτει το Πάσχα το 2027; Η ανατροπή με την Πρωτομαγιά

Την ημέρα αυτή απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην καθολική εφαρμογή της αργίας, δεδομένου ότι συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα.

Ποιοι εξαιρούνται από την αργία

Παρά τον γενικό κανόνα της αργίας, υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς που λειτουργούν κανονικά. Σε αυτούς περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα και σε Κυριακές ή αργίες.

Ενδεικτικά, συνεχίζουν τη λειτουργία τους υπηρεσίες υγείας, μονάδες τουρισμού, μεταφορές και επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, καλύπτοντας βασικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Πότε γιορτάζεται το Αγίου Πνεύματος

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος δεν έχει σταθερή ημερομηνία, καθώς εξαρτάται από το Πάσχα. Συγκεκριμένα, γιορτάζεται πάντα τη Δευτέρα που ακολουθεί την Κυριακή της Πεντηκοστής.

Η Πεντηκοστή, με τη σειρά της, τοποθετείται 50 ημέρες μετά το Πάσχα, γεγονός που καθορίζει κάθε χρόνο και την ημερομηνία του Αγίου Πνεύματος. Για το 2026, η ημέρα αυτή είναι η 1η Ιουνίου.

Οι υπόλοιπες βασικές αργίες του 2026

Πέρα από τα δύο αυτά τριήμερα, το ημερολόγιο περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές αργίες. Τον Αύγουστο, η Κοίμηση της Θεοτόκου πέφτει Σάββατο 15 Αυγούστου, ενώ τον Οκτώβριο η επέτειος του «Όχι» τιμάται την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Η χρονιά ολοκληρώνεται με τις χριστουγεννιάτικες αργίες, καθώς τα Χριστούγεννα τοποθετούνται την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου και η δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου.