Σοκ με τα καύσιμα: «Καίνε» αμόλυβδη και diesel πριν τη μεγάλη έξοδο του Πάσχα

Σημαντική άνοδος καταγράφεται στις τιμές καυσίμων, με την αμόλυβδη να ξεπερνά τα 2 ευρώ και το diesel να ακολουθεί ανοδικά.

Οι τιμές καυσίμων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, επιβαρύνοντας σημαντικά τους καταναλωτές, καθώς η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Η εικόνα αυτή δημιουργεί αυξημένες πιέσεις στους οδηγούς, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων μετακινήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κόστος καυσίμων διαμορφώνει ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, με τις τιμές να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, αλλά με κοινό χαρακτηριστικό τη συνολική άνοδο.

Η εικόνα των τιμών σε πανελλαδικό επίπεδο

Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων φτάνει τα 2,060 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,273 ευρώ. Το diesel κίνησης καταγράφει τιμή 2,078 ευρώ ανά λίτρο, ξεπερνώντας την απλή αμόλυβδη.

Παράλληλα, το υγραέριο κίνησης διαμορφώνεται στα 1,374 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον φτάνει τα 1,739 ευρώ, συμπληρώνοντας την εικόνα της αγοράς καυσίμων.

Οι περιοχές με τις υψηλότερες τιμές

Οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται κυρίως σε νησιωτικές περιοχές, όπου το κόστος μεταφοράς επηρεάζει σημαντικά την τελική τιμή. Στις Κυκλάδες, η αμόλυβδη 95 φτάνει τα 2,179 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στα Δωδεκάνησα διαμορφώνεται στα 2,134 ευρώ.

Ακολουθούν περιοχές της Κρήτης, όπως το Ηράκλειο με 2,114 ευρώ και το Ρέθυμνο με 2,105 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη τάση ακρίβειας στις νησιωτικές ζώνες.

Πιο «ήπιες» τιμές στα μεγάλα αστικά κέντρα

Σε αντίθεση με τις νησιωτικές περιοχές, ελαφρώς χαμηλότερες τιμές καταγράφονται σε μεγάλα αστικά κέντρα και περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Στον Νομό Αττικής η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2,048 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στον Νομό Θεσσαλονίκης στα 2,058 ευρώ.

Η διαφοροποίηση αυτή αποδίδεται κυρίως στον αυξημένο ανταγωνισμό και στο χαμηλότερο κόστος μεταφοράς, που επηρεάζουν την τελική τιμή για τον καταναλωτή.

Diesel: Το νέο «βάρος» για οδηγούς και επαγγελματίες

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το diesel κίνησης έχει πλέον ξεπεράσει σε μέση τιμή την απλή αμόλυβδη, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά όσους χρησιμοποιούν πετρελαιοκίνητα οχήματα.

Σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, οι τιμές του diesel φτάνουν ακόμη υψηλότερα επίπεδα, εντείνοντας το κόστος για επαγγελματίες των μεταφορών και οδηγούς.

Fuel Pass ως περιορισμένη ανάσα

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξημένων τιμών, το Fuel Pass αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα μικρό μέτρο ανακούφισης για τους δικαιούχους, ιδιαίτερα ενόψει των μετακινήσεων της περιόδου του Πάσχα.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα της αγοράς καυσίμων παραμένει επιβαρυμένη, με τις ανατιμήσεις να επηρεάζουν άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό και το κόστος καθημερινών μετακινήσεων.