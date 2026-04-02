Fuel Pass 2026: Διευκρινίσεις για τις πληρωμές και τις αιτήσεις

Ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγηση του Fuel Pass, καθώς σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου θα ενεργοποιηθεί η ειδική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων.

Fuel Pass– Όπως διευκρινίζει το ΥΠΕΘΟ, οι πολίτες θα πληρώνονται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησής τους. Ωστόσο, όσοι υποβάλουν αίτηση τη Μεγάλη Τετάρτη θα δουν την πίστωση μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Έτσι, όσοι καταθέσουν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα ή τη Μεγάλη Τρίτη θα λάβουν την ενίσχυση πριν από τις αργίες. Υπενθυμίζεται ότι επιδοτείται η αγορά καυσίμων ή οι μετακινήσεις με ΜΜΜ και ταξί, με ποσά από 25 έως 60 ευρώ, ανάλογα με το όχημα και την περιοχή κατοικίας.

Τρόποι πληρωμής

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), οι πληρωμές γίνονται:

Με άυλη ψηφιακή κάρτα, που εγκαθίσταται σε συσκευή smartphone με δυνατότητα ανέπαφων πληρωμών (NFC).

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Η ΠΝΠ απαγορεύει τη διάθεση του ποσού σε λογαριασμό τρίτου προσώπου.

Η κάρτα παραμένει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026. Όποιο υπόλοιπο δεν χρησιμοποιηθεί, επιστρέφει αυτόματα στο Δημόσιο.

Προϋποθέσεις και διαδικασία

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο που έχει κυριότητα ή μίσθωση μέσω leasing. Κάθε πολίτης μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα, ενώ αυτά πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένα και χωρίς οφειλές τελών.

Η διαδικασία περιλαμβάνει πέντε βήματα

Βήμα 1 — Έλεγχος εισοδηματικών κριτηρίων

Ο πολίτης ελέγχει ότι πληροί τις προϋποθέσεις: είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και έχει οικογενειακό εισόδημα εντός των ορίων της ΠΝΠ.

Βήμα 2 — Είσοδος στην εφαρμογή

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί στη διεύθυνση vouchers.gov.gr, ενώ η διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ.

Βήμα 3 — Συμπλήρωση στοιχείων

Ο αιτών επικαιροποιεί τα στοιχεία του και επιλέγει τρόπο είσπραξης: είτε ψηφιακή κάρτα (με υψηλότερο ποσό) είτε τραπεζικό λογαριασμό (με 5–10 ευρώ λιγότερα).

Βήμα 4 — Αυτόματος έλεγχος

Το σύστημα διασταυρώνει αυτόματα τα στοιχεία με τα μητρώα της ΑΑΔΕ, χωρίς ανάγκη δικαιολογητικών. Αν πληρούνται οι όροι, η πληρωμή προχωρά αυτόματα.

Βήμα 5 — Χρήση της ενίσχυσης

Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για:

Fuel Pass: Τα ποσά, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αίτησης

Αγορά καυσίμων σε πρατήρια,

Μετακινήσεις με ΜΜΜ,

Πληρωμές σε ταξί μέσω POS.

Δεν επιτρέπεται ανάληψη μετρητών ή μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο.

Εισοδηματικά κριτήρια

Η ενίσχυση παρέχεται σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα έως:

25.000 ευρώ για άγαμους,

35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί,

39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί πέραν του πρώτου.

Το εισόδημα εξετάζεται βάσει των δηλώσεων Ε1 του 2025, για τα εισοδήματα του 2024.

Ποσά επιδότησης

Η επιδότηση αφορά το δίμηνο Απριλίου–Μαΐου 2026 και κυμαίνεται ως εξής:

60 ευρώ με κάρτα (ή 50 ευρώ με κατάθεση) για ιδιοκτήτες οχημάτων σε νησιωτικές περιοχές όπως Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη κ.ά.

50 ευρώ με κάρτα (ή 40 ευρώ με κατάθεση) για την υπόλοιπη Ελλάδα.

35 ευρώ με κάρτα (ή 30 ευρώ με κατάθεση) για μοτοσυκλέτες σε νησιά.

30 ευρώ με κάρτα (ή 25 ευρώ με κατάθεση) για μοτοσυκλέτες στην ηπειρωτική χώρα.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ) είναι υπεύθυνη επεξεργασίας και διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019. Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της ενίσχυσης και διαγράφονται μετά από δύο χρόνια.