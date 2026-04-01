Αποκαλυπτήρια για το νέο Fuel Pass: Ημερομηνίες για τις αιτήσεις – Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Το Fuel Pass τίθεται σε λειτουργία με αιτήσεις από 6 έως 30 Απριλίου 2026 και επιδότηση καυσίμων για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Το Fuel Pass ενεργοποιείται την ερχόμενη εβδομάδα, με το νέο πρόγραμμα επιδόματος καυσίμων να τίθεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 6 Απριλίου 2026 και θα παραμείνουν ανοιχτές έως και τις 30 Απριλίου, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με την οικονομική ενίσχυση να αποδίδεται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή της αίτησης.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και πληρωμής

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet για την ταυτοποίησή τους. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσω ΚΕΠ για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της αίτησης, ενώ μετά την έγκριση δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί.



Πώς λειτουργεί η ψηφιακή κάρτα

Μετά την έγκριση της αίτησης, ο δικαιούχος λαμβάνει οδηγίες μέσω γραπτού μηνύματος και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω του συνεργαζόμενου πιστωτικού ιδρύματος.

Η κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών, όπως προμήθεια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και υπηρεσίες μετακίνησης, ενώ δεν επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών ή η μεταφορά του ποσού σε τρίτους.

Τα κριτήρια για τα οχήματα και τους δικαιούχους

Για την ένταξη στο πρόγραμμα, το όχημα που δηλώνεται πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας. Κάθε πολίτης μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, είτε πρόκειται για αυτοκίνητο είτε για μοτοσικλέτα.

Ο έλεγχος των στοιχείων πραγματοποιείται αυτόματα μέσω διασταυρώσεων με αρμόδιους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια των δηλώσεων και η τήρηση των προϋποθέσεων.

Εισοδηματικά όρια και δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα καθορισμένα εισοδηματικά όρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Τα όρια ξεκινούν έως 25.000 ευρώ για άγαμους και αυξάνονται για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον προσαυξήσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Τα ποσά της επιδότησης καυσίμων

Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και τον τόπο κατοικίας. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων λαμβάνουν υψηλότερα ποσά σε νησιωτικές περιοχές σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Αντίστοιχα, διαφορετικά ποσά προβλέπονται για τους ιδιοκτήτες μοτοσικλετών, ενώ παρέχεται επιλογή είτε για ψηφιακή κάρτα είτε για κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό.