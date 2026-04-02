Τσουχτερές τιμές στα τρόφιμα: Στα ύψη τα νηστίσιμα – Πόσο αυξήθηκαν τα λαχανικά και τα θαλασσινά

Το Πάσχα πλησιάζει και όλο και περισσότεροι αποφασίζουν να νηστέψουν ενόψει Μεγάλης Εβδομάδας. Ωστόσο, εκτός από το κρέας, στα «ύψη» είναι και οι τιμές των νηστίσιμων προϊόντων.

Η αισθητή άνοδος, οφείλεται στο συνδυασμό της γενικότερης ακρίβειας και στις αυξήσεις σε τιμές καυσίμων, μεταφορών, λιπασμάτων και συσκευασιών, λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αρχικά τα φρούτα και τα λαχανικά να επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το Mega, τα αγγουράκια έχουν αυξηθεί από 1,50€ σε 2,45€, ενώ τα μήλα από 1,85€ επίσης στα 2,45€. Αντίστοιχα, τα λεμόνια σημειώνουν άνοδο από 1,15€ σε 1,75€.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι αυξήσεις σε άλλα προϊόντα: οι ντομάτες έχουν εκτοξευθεί από 1,90€ σε 2,90€, καταγράφοντας αύξηση 52%, ενώ οι μελιτζάνες από 2,90€ σε 3,90€ (+34,5%). Τα μήλα εμφανίζουν μικρότερη αλλά υπαρκτή άνοδο, από 2,45€ σε 2,65€ (+8,2%).

Νηστεία: Στα ύψη και τα ψαρικά

Την ίδια στιγμή, ανοδικές είναι οι τιμές και σε προϊόντα delicatessen, ιδιαίτερα ενόψει περιόδων νηστείας. Ο ταραμάς (κιλό/βιομηχανικός) έχει φτάσει τα 24€ από 19€, ο χαλβάς έως τα 19€ από 9€, ενώ οι γαρίδες αγγίζουν έως και τα 19€ από 12€.

Τέλος, το χταπόδι κυμαίνεται στα 24€ από 18€ και το καλαμάρι στα 22€ από 17€.