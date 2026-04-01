Έρχεται τηλεργασία λόγω ενεργειακής χρήσης; Η πρόταση της ΕΕ

Πίνακας περιεχομένων

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα όπως τηλεργασία και περιορισμό μετακινήσεων για μείωση κατανάλωσης καυσίμων.

Ενεργειακή κρίση εντείνεται στην Ευρώπη, με την αύξηση των τιμών και τις ανησυχίες για την επάρκεια εφοδιασμού να οδηγούν σε προτάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούνται μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της χρήσης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι ευρωπαϊκές αρχές καλούνται να υιοθετήσουν συντονισμένες πολιτικές, καθώς η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη και με προοπτική διάρκειας, γεγονός που απαιτεί κοινή στρατηγική και αποφυγή αποσπασματικών κινήσεων.

Προτάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της ενεργειακής ζήτησης, όπως η τηλεργασία όπου αυτό είναι εφικτό και ο περιορισμός των μετακινήσεων με ιδιωτικά οχήματα.

Μεταξύ των προτεινόμενων παρεμβάσεων περιλαμβάνονται επίσης Κυριακές χωρίς αυτοκίνητα, πρακτική που είχε εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του 1970, καθώς και δράσεις για εξοικονόμηση καυσίμων στις μεταφορές και καλύτερη διαχείριση των ενεργειακών αποθεμάτων.

Ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή στάση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε να αποφευχθούν μεμονωμένες εθνικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την αγορά και να εντείνουν τις πιέσεις στην προσφορά και τη ζήτηση.

Κάθε χώρα καλείται να αξιολογήσει τα μέτρα που είναι καταλληλότερα για τις δικές της συνθήκες, με στόχο όμως τη διατήρηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής κατεύθυνσης στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Αύξηση τιμών και πιέσεις στον εφοδιασμό

Η κατάσταση επιβαρύνεται από τη σημαντική άνοδο των τιμών, με το πετρέλαιο να καταγράφει αύξηση έως και 70% και το φυσικό αέριο έως 50%, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για την ενεργειακή επάρκεια.

Παράλληλα, η εξάρτηση από εισαγωγές ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό εναλλακτικών προμηθευτών και τη χαμηλή διυλιστική ικανότητα, δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες.

Ενέργειες για ενίσχυση των αποθεμάτων

Μεταξύ των προτάσεων που έχουν τεθεί περιλαμβάνεται η αναβολή εργασιών συντήρησης σε διυλιστήρια, ώστε να διατηρηθεί η παραγωγή σε υψηλά επίπεδα και να ενισχυθεί η διαθεσιμότητα καυσίμων.

Εξετάζεται επίσης η αξιοποίηση βιοκαυσίμων ως εναλλακτική λύση, καθώς και η ενίσχυση των αποθεμάτων ενέργειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές διαταραχές στην αγορά.

Συντονισμός σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας

Οι εξελίξεις συζητήθηκαν στο περιθώριο έκτακτης συνόδου των υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου επισημάνθηκε η ανάγκη προστασίας της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, τονίστηκε ότι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και η διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας αποτελούν βασικές προτεραιότητες για το σύνολο των κρατών-μελών.