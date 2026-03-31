Ακρίβεια: Ξεκινάει η επιδότηση diesel – Όσα ανακοινώθηκαν

Από 1/4 η επιδότηση του diesel με 20 λεπτά το λίτρο. Στο επίκεντρο κυβερνητικής σύσκεψης βρέθηκαν οι τιμές στην αγορά και τα νέα μέτρα για καύσιμα και τρόφιμα ενόψει Πάσχα.

Η ακρίβεια και η πορεία των τιμών στην αγορά αποτέλεσαν το βασικό αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο την περίοδο του Πάσχα και τις διεθνείς πιέσεις που επηρεάζουν καύσιμα και πρώτες ύλες.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζουν το ενεργειακό κόστος, ενίσχυσαν την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στη συγκράτηση των τιμών τόσο στα καύσιμα όσο και στα βασικά αγαθά.

Παρεμβάσεις στα καύσιμα και επιδότηση diesel

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο ενεργειακός τομέας, καθώς από την επόμενη ημέρα τίθεται σε εφαρμογή η επιδότηση του diesel.

Η ενίσχυση φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο και εκτιμάται ότι θα φανεί άμεσα στις τιμές των πρατηρίων, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφορών και τη συγκράτηση της αλυσίδας αυξήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Fuel Pass και ενίσχυση οδηγών

Παράλληλα, προετοιμάζεται η ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας Fuel Pass για τη βενζίνη, η οποία θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα υπόλοιπα μέτρα.

Το συγκεκριμένο εργαλείο στοχεύει στην περαιτέρω ελάφρυνση των οδηγών, σε μια περίοδο που οι πιέσεις στις τιμές καυσίμων παραμένουν αυξημένες.

Έλεγχοι σε πρατήρια και αγορά καυσίμων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ελέγχους στα πρατήρια καυσίμων, όπου καταγράφονται καθημερινά εκατοντάδες δείγματα τιμών.

Στόχος των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται μεταφέρονται στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.

Έλεγχοι σε τρόφιμα και βασικά αγαθά

Στον τομέα των τροφίμων, βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Ήδη εξετάζεται η δραστηριότητα περισσότερων από 100 επιχειρήσεων, από χονδρεμπόρους έως βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, για την τήρηση του προβλεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους.

Εντατικοποίηση ελέγχων και κυβερνητική στρατηγική

Οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα και να καλύψουν όλο το εύρος της αγοράς, από τους προμηθευτές έως τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με την κυβερνητική κατεύθυνση, υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των τιμών και καθημερινή ενημέρωση, με βασικό στόχο την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας και τη στήριξη της κοινωνίας χωρίς απόκλιση από το δημοσιονομικό πλαίσιο.