Νέα επιμόρφωση για ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόγραμμα επιμόρφωσης στην ψυχική υγεία μαθητών από το Υπουργείο Παιδείας.

Πρόγραμμα επιμόρφωσης για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καλώντας εξειδικευμένα στελέχη να συμμετάσχουν σε διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική για την ενσωμάτωση δράσεων πρόληψης και υποστήριξης στο εκπαιδευτικό σύστημα, με έμφαση στην ψυχική ενδυνάμωση μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ποιοι καλούνται να συμμετάσχουν

Η πρόσκληση απευθύνεται σε Συμβούλους Εκπαίδευσης Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, καθώς και σε Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς που υπηρετούν σε δομές όπως τα ΚΕΔΑΣΥ, οι Ε.Δ.Υ. και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η κατοχή της αντίστοιχης ειδικότητας και η υπηρεσία σε δημόσια δομή του Υπουργείου κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Στόχος η δημιουργία μητρώου επιμορφωτών

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε Μητρώο Επιμορφωτών, αναλαμβάνοντας στο μέλλον ρόλο εκπαιδευτή στο πλαίσιο της διάχυσης του προγράμματος.

Η συμβολή τους αναμένεται να ενισχύσει την επέκταση της δράσης σε περισσότερες σχολικές μονάδες, διευκολύνοντας τη σταδιακή ενσωμάτωσή της στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Πώς υλοποιείται το πρόγραμμα

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται με υβριδικό μοντέλο, που συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση με πρακτικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνονται βιωματικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης και εφαρμογή γνώσεων σε πραγματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική αξιοποίηση του υλικού, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις σχολικές ομάδες.

Προθεσμία και διαδικασία αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας έως και τις 3 Μαΐου 2026.

Η διαδικασία στοχεύει στην επιλογή στελεχών που θα συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη και διάδοση του προγράμματος, ενισχύοντας την κουλτούρα πρόληψης και συνεργασίας στο σχολικό περιβάλλον.

Ενίσχυση της ψυχικής υγείας στο σχολείο

Η δράση αυτή εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια αναβάθμισης της υποστήριξης των μαθητών, με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους επαγγελματίες της εκπαίδευσης θεωρείται κρίσιμη για τη δημιουργία ενός πιο υποστηρικτικού και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος.