Έρχεται νέα πλατφόρμα για τα «κόκκινα» δάνεια – Όλες οι συναλλαγές στο «μικροσκόπιο»

Τη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα συγκεντρώνει τις συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την τροποποίηση του ν. 4170/2013 με την ενσωμάτωση σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία της πλατφόρμας θα είναι η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Οπως αναφέρει η σχετική διάταξη, σκοπός της πλατφόρμας είναι η δημιουργία ενός πυλώνα πληροφόρησης επί των συναλλαγών που αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και διευκόλυνσης της πώλησης των χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων μεταξύ αγοραστών (επενδυτών) και πωλητών.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα συγκεντρώνει τα στοιχεία όλων των συναλλαγών κόκκινων δανείων, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν πραγματοποιηθεί πριν από τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης. Από τα παραπάνω επεξεργάσιμα στοιχεία θα προκύπτουν συγκρίσιμες πληροφορίες συναλλαγών και πρόσβαση των επενδυτών σε χαρτοφυλάκια που διατίθενται προς πώληση, συμβάλλοντας στην αύξηση του ανταγωνισμού και τη διαφάνεια των διαδικασιών.

Πλαφόν στις χρεώσεις των τραπεζών σε κάρτες και καταναλωτικά δάνεια

Η πλατφόρμα θα διαλειτουργεί με συστήματα άλλων σχετικών φορέων του Δημοσίου (π.χ. εξωδικαστικός μηχανισμός) ή του ιδιωτικού τομέα (π.χ. πλατφόρμες servicers) και θα παρέχει τη δυνατότητα δρομολόγησης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και πώλησης χαρτοφυλακίων. Υπεύθυνοι για την ανάρτηση των στοιχείων θα είναι οι φορείς παροχής δεδομένων μη εξυπηρετούμενων δανείων, δηλαδή οι τράπεζες και οι servicers.

Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιείται από τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου για τη χάραξη πολιτικής με στόχο την απομείωση του δυσθεώρητου ακόμα ιδιωτικού χρέους, που υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 85 δισ. ευρώ. Τα δεδομένα που θα βρίσκονται στην πλατφόρμα θα είναι βεβαίως ανωνυμοποιημένα ή ψευδωνυμοποιημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR).

Τι γίνεται με το ΜΙΔΑ

Επιπλέον, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες. Οπως αναφέρει, από το 2027 το ΜΙΔΑ θα γίνει η κύρια πηγή πληροφόρησης των αρμόδιων φορέων του Δημοσίου για την πιστοποίηση της κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς, ειδικά όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ.

Ποιοί δικαιούνται δάνεια έως 25.000 ευρώ

Επισημαίνει, όμως, ότι μέχρι να ξεκινήσει η παραγωγική λειτουργία του μητρώου, η πιστοποίηση θα συνεχίσει να γίνεται από τις φορολογικές δηλώσεις. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και ρύθμιση για την αγορά κρυπτονομισμάτων με υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από τους Παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων.