Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Μέχρι πότε παρατείνεται η προθεσμία των αιτήσεων
Παρατείνεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων για το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά».
Όπως επισημαίνει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε ανακοίνωσή του, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.
Την ίδια ώρα, ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά– γ’ κύκλος» αυξάνεται κατά 6 εκατ. ευρώ και πλέον ανέρχεται σε 66 εκατ. ευρώ με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 55792/08.04.2026 (Β’ 2038).
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:
Κατηγορία Ωφελούμενου «Δημόσια Δαπάνη (σε ευρώ)»
Κατηγορία Α σύνολο 41.210.000
Κατηγορία Α – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 38.800.000
Κατηγορία Α – ηλεκτρικά ποδήλατα 2.410.000
Κατηγορία Β σύνολο 24.790.000
Κατηγορία Β – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 24.430.000
Κατηγορία Β – ηλεκτρικά ποδήλατα 360.000
