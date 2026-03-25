Εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά: Παράταση έως 27 Μαρτίου 2026
Παρατείνεται έως την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 η προθεσμία εγγραφών σε Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027.
Παράταση δόθηκε στην προθεσμία εγγραφών για τα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. Η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται για την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους γονείς και κηδεμόνες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.
Η απόφαση αυτή αφορά όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που πρόκειται να εγγραφούν στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με στόχο να διευκολυνθούν οι οικογένειες και να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση των εγγραφών.
