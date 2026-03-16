Σοβαρές καταγγελίες για μαζική παραγωγή μεταπτυχιακών τίτλων από ιταλικά ψηφιακά πανεπιστήμια – Στη Βουλή οι καταγγελίες

Πίνακας περιεχομένων

Η υπόθεση της χορήγησης μεταπτυχιακών τίτλων από ιταλικά ψηφιακά πανεπιστήμια, οι οποίοι προωθούνται στην Ελλάδα μέσω ιδιωτικών γραφείων, φέρνει στο προσκήνιο ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή στις 09/02/2026. Η βουλευτής Β’ Πειραιώς της Ελληνικής Λύσης, Σοφία – Χαϊδώ Ασημακοπούλου, απευθύνει ερωτήματα προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με καταγγελίες για εκτεταμένη εμπορία τίτλων σπουδών και τις πιθανές επιπτώσεις στο σύστημα προσλήψεων εκπαιδευτικών.

Η ερώτηση βασίζεται σε δημοσίευμα που αναφέρεται σε δίκτυο προώθησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξ αποστάσεως από ιταλικά πανεπιστήμια, τα οποία βρίσκονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα προγράμματα αυτά διαφημίζονται στην Ελλάδα ως γρήγορα και εύκολα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να παρέχεται ακόμη και πλήρης διεκπεραίωση εξετάσεων έναντι οικονομικής αμοιβής.

Καταγγελίες για δίκτυο προώθησης τίτλων σπουδών

Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση γίνεται λόγος για εκτεταμένη «αγορά» μεταπτυχιακών τίτλων που αξιοποιεί το υφιστάμενο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με μαρτυρίες εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών και συνδικαλιστικών εκπροσώπων, η κατοχή τέτοιων τίτλων μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στους υποψήφιους για διορισμό.

Πέρα από τη μοριοδότηση που αποδίδεται στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, αναφέρεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται επιπλέον ως γνώστες της ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο C2 (Proficiency). Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τις καταγγελίες που επικαλείται η ερώτηση, δημιουργεί πρόσθετα πλεονεκτήματα στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών.

Επιπτώσεις στο σύστημα προσλήψεων

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι η χρήση τέτοιων τίτλων μπορεί να επηρεάζει και άλλες διαδικασίες πρόσληψης στο Δημόσιο. Αναφέρεται ότι, βάσει του άρθρου 22 του νόμου 5270/2026, η μοριοδότηση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα από το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών.

Η διάταξη αυτή, σύμφωνα με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, ενδέχεται να επιτρέπει τη χρήση τίτλων σπουδών για μοριοδότηση ακόμη και όταν δεν σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή της θέσης εργασίας. Ως αποτέλεσμα, διατυπώνονται ανησυχίες για πιθανή αλλοίωση των όρων αξιοκρατίας σε διαγωνισμούς πρόσληψης.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι το φαινόμενο αυτό, εφόσον επιβεβαιωθεί, μπορεί να δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για χιλιάδες Έλληνες πτυχιούχους που ολοκληρώνουν μεταπτυχιακές σπουδές με κανονική ακαδημαϊκή διαδικασία.

Ερωτήματα για τη λειτουργία ιδιωτικών γραφείων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε καταγγελίες για τη λειτουργία ιδιωτικών γραφείων στην Ελλάδα, τα οποία φέρονται να διαμεσολαβούν για την εγγραφή φοιτητών σε τέτοια προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι ιταλικός φορέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος εμφανίζεται να συνδέεται με ελληνική εταιρεία, αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία.

Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με την ερώτηση, δημιουργεί ερωτήματα για το πώς λειτουργούν οι συγκεκριμένες δομές, πώς πραγματοποιούνται οι εγγραφές φοιτητών και με ποιον τρόπο διεκπεραιώνονται οι οικονομικές συναλλαγές στο όνομα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Στην ίδια παρέμβαση επισημαίνεται ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά ενδέχεται να αγγίζει και ποινικές διαστάσεις, εφόσον προκύψουν στοιχεία για απάτη, πλαστογραφία ή άλλες παράνομες πρακτικές.

Τα ερωτήματα προς τα αρμόδια υπουργεία

Με βάση τα παραπάνω, η βουλευτής ζητά από τα αρμόδια υπουργεία να διευκρινίσουν αν προτίθενται να προχωρήσουν σε έλεγχο των τίτλων σπουδών που έχουν απονεμηθεί από τα συγκεκριμένα ιταλικά ψηφιακά πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, ζητείται να κατατεθούν στοιχεία σχετικά με τον αριθμό μεταπτυχιακών τίτλων από τα ιδρύματα αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί για μοριοδότηση στους πίνακες εκπαιδευτικών.

Επιπλέον, τίθεται ζήτημα διασφάλισης της γνησιότητας των εξετάσεων, δεδομένων των καταγγελιών ότι ιδιωτικά γραφεία στην Ελλάδα αναλαμβάνουν, έναντι αμοιβής, τη διεκπεραίωση εργασιών και εξετάσεων.

Τέλος, ζητείται να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί ποινικά αδικήματα από ελληνικές εταιρείες που προωθούν τίτλους σπουδών χωρίς εξουσιοδότηση από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και αν εξετάζεται ενδεχόμενη αλλαγή στο σύστημα μοριοδότησης ώστε να αποφεύγεται η αξιοποίηση τίτλων αμφίβολης ποιότητας εις βάρος των Ελλήνων εκπαιδευτικών.