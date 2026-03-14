14/03/2026 - 19:45
ΑΣΕΠ: Ανακοινώθηκαν νέες προσλήψεις – Δείτε πού

ΑΣΕΠ : Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.654 προσλήψεις – Ο πίνακας με τις θέσεις

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.654 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

4Κ-2026 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΣΕΠ 4Κ/2026: Ανοίγουν 1.654 προσλήψεις - Δείτε πού
ΔΕΙΤΕ Στη Βουλή το ζήτημα τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων που μοριοδοτούνται στον ΑΣΕΠ

Θέσεις ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ): 64
Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ): 676
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ): 914

