ΑΣΕΠ: Ανακοινώθηκαν νέες προσλήψεις – Δείτε πού
Πίνακας περιεχομένων
ΑΣΕΠ : Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.654 προσλήψεις – Ο πίνακας με τις θέσεις
Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.654 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.
ΔΕΙΤΕ Στη Βουλή το ζήτημα τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων που μοριοδοτούνται στον ΑΣΕΠ
Θέσεις ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ): 64
Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ): 676
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ): 914
