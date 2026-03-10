Στη Βουλή το ζήτημα τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων που μοριοδοτούνται στον ΑΣΕΠ

Η Νίκη κατηγορεί την κυβέρνηση για αδυναμία αντιμετώπισης φαινομένων που, όπως υποστηρίζει, υπονομεύουν την αξιοπιστία της εκπαίδευσης και την αξιοκρατία στους τίτλους σπουδών.

Tο κόμμα «Νίκη» επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της αξιοπιστίας τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων στον χώρο της εκπαίδευσης, με αφορμή τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή μετά από επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας Σπυρίδωνα Τσιρώνη.

Σύμφωνα με το κόμμα, το θέμα αφορά πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, επιτρέπουν την απόκτηση τίτλων με πλήρη μοριοδότηση χωρίς ουσιαστική ακαδημαϊκή προσπάθεια.

Όπως τονίζεται, το ζήτημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις αλλά συνδέεται με μια ευρύτερη εικόνα στον χώρο της εκπαίδευσης. Η Νίκη εκφράζει την άποψη ότι η κατάσταση αυτή υπονομεύει την αξιοκρατία και δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται και αναγνωρίζονται τίτλοι και πιστοποιήσεις.

Η επίκαιρη ερώτηση και η συζήτηση στη Βουλή

Η αφορμή για την κοινοβουλευτική συζήτηση δόθηκε από επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας Σπυρίδων Τσιρώνης. Όπως υποστηρίχθηκε, η ερώτηση ήταν σαφώς διατυπωμένη και τεκμηριωμένη, θέτοντας συγκεκριμένα ζητήματα για τίτλους που εμφανίζονται να μοριοδοτούνται κανονικά στον ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες κυκλοφορούν μεταπτυχιακοί τίτλοι για τους οποίους ο κάτοχος δεν κατέβαλε ουσιαστική ακαδημαϊκή προσπάθεια, αλλά μόνο το αντίστοιχο οικονομικό αντίτιμο. Κατά την ίδια θέση, πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία που προσομοιάζει περισσότερο με αγορά ενός προϊόντος παρά με αποτέλεσμα ακαδημαϊκής προσπάθειας.

Οι αναφορές σε πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκαν και πρακτικές που αφορούν την απόκτηση πιστοποιήσεων ξένων γλωσσών. Όπως επισημάνθηκε, εταιρείες διαφημίζουν την απόκτηση επάρκειας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ακόμη και μέσα σε δύο μήνες ή μέσω προγραμμάτων διάρκειας περίπου 40 ωρών διδασκαλίας.

Ωστόσο, ειδικοί στον τομέα της γλωσσομάθειας υπογραμμίζουν ότι η πραγματική κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας απαιτεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια. Όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση, η ουσιαστική εκμάθηση προϋποθέτει τουλάχιστον δύο χρόνια συστηματικής και εντατικής μελέτης.

ΔΕΙΤΕ ΑΣΕΠ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για 43 μόνιμες θέσεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Η απάντηση του υφυπουργού Παιδείας

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο υφυπουργός Παιδείας κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε αρχικά σε ζητήματα που αφορούν τους μηχανισμούς ελέγχου λογοκλοπής στα δημόσια πανεπιστήμια. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Νίκη, το ζήτημα που είχε τεθεί αφορούσε κυρίως ιδιωτικές εταιρείες που διανέμουν τίτλους και πιστοποιήσεις με πλήρη μοριοδότηση έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

Μετά την επαναδιατύπωση των ερωτημάτων από τον βουλευτή Σπυρίδωνα Τσιρώνη και την αίτηση για συγκεκριμένες εξηγήσεις, ζητήθηκε να παρουσιαστεί και το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Όπως αναφέρεται, η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι το φαινόμενο υπάρχει, ενώ παράλληλα τονίστηκε πως η κυβέρνηση εργάζεται για το καλό της παιδείας.

Οι επιπτώσεις για την αξιοπιστία της εκπαίδευσης

Η Νίκη εκφράζει την άποψη ότι πρακτικές όπως αυτές που περιγράφονται επηρεάζουν άμεσα την αξιοπιστία του εκπαιδευτικού συστήματος. Κατά την ίδια θέση, δημιουργούνται συνθήκες που υπονομεύουν την αξιοκρατία και αδικούν όσους αποκτούν τίτλους σπουδών μέσα από μακρόχρονη προσπάθεια.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι χιλιάδες νέοι επενδύουν χρόνο και κόπο για την απόκτηση γνώσεων και ακαδημαϊκών τίτλων. Όταν όμως εμφανίζονται περιπτώσεις τίτλων που αποκτώνται χωρίς ουσιαστική διαδικασία μάθησης, η αξία της προσπάθειας αυτής τίθεται υπό αμφισβήτηση.

ΔΕΙΤΕ ΑΣΕΠ: Αντιδράσεις επιτυχόντων 2022 για τις 2.140 κενές θέσεις της προκήρυξης 2ΓΒ/2025

Η στάση της Νίκης για τη συνέχεια

Το κόμμα δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης. Όπως τονίζεται, σκοπός είναι να αναδειχθεί πλήρως το ζήτημα μέσα από τα διαθέσιμα θεσμικά μέσα.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι το κύρος της παιδείας και η ισονομία των πολιτών δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με τη Νίκη, η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την αξιοπιστία του εκπαιδευτικού συστήματος.