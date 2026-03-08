ΑΣΕΠ: Αντιδράσεις επιτυχόντων 2022 για τις 2.140 κενές θέσεις της προκήρυξης 2ΓΒ/2025

Πίνακας περιεχομένων

Οι επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ καταγγέλλουν ότι, τρία χρόνια μετά, παραμένουν αδιόριστοι ενώ χιλιάδες θέσεις μένουν κενές, προαναγγέλλοντας κινητοποίηση στις 20 Μαρτίου 2026.

Η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 2ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ επαναφέρει στο προσκήνιο τις αντιδράσεις των επιτυχόντων του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Επιτυχόντων ΑΣΕΠ, τρία χρόνια μετά τη διαδικασία του διαγωνισμού, αρκετοί επιτυχόντες εξακολουθούν να παραμένουν εκτός διορισμών, την ώρα που χιλιάδες θέσεις που προκηρύχθηκαν δεν καλύφθηκαν.

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, το πρόβλημα συνδέεται με το γεγονός ότι πολλές από τις θέσεις που προκηρύσσονται δεν αντιστοιχούν στις ειδικότητες των επιτυχόντων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια στρεβλή κατάσταση: επιτυχόντες να παραμένουν αδιόριστοι και υπηρεσίες του Δημοσίου να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιτυχόντες προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 20 Μαρτίου 2026 έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οριστική λύση στο ζήτημα.

Καταγγέλλουμε τον συνεχιζόμενο εμπαιγμό που βιώνουμε εδώ και 3 χρόνια. Με αφορμή την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 2ΓΒ/2025, η οποία άφησε κενές 2140 θέσεις, απαντάμε το εξής

Πρώτον, η Κυβέρνηση μας δίνει θέσεις που δεν μπορούμε να στελεχώσουμε. Είμαστε διοικητικοί και μας δίνουν θέσεις κτηνιάτρων. Μετά μας λένε ότι φταίμε εμείς πουd δεν τις δηλώσαμε.

Οι 2140 θέσεις της προκήρυξης 2ΓΒ/2025 που έμειναν κενές, αφορούν σε ειδικότητες (όπως μηχανικοί, πληροφορικοί κ.α) οι οποίες δεν υπάρχουν στη δεξαμενή των επιτυχόντων (καθώς η δεξαμενή αποτελείται κυρίως από διοικητικούς). Αυτή η πρακτική ακολουθείται από την πρώτη μέρα. Το αποτέλεσμα; Επιτυχόντες παραμένουν αδιόριστοι, καθώς δεν υπάρχουν προκηρύξεις που να αντιστοιχούν στις ειδικότητές τους και υπηρεσίες παραμένουν αστελέχωτες, την ώρα που το Υπουργείο εμφανίζει πλασματικά νούμερα. Σημειώνεται ότι σε ό,τι αφορά θέσεις διοικητικών, δεν έχει μείνει ποτέ ούτε μία θέση κενή. Όλα τα κενά αφορούν σε ειδικότητες.

Δεύτερον, βλέπουμε να είναι διοριστέοι οι ίδιοι άνθρωποι σε δύο και τρείς διαφορετικές προκηρύξεις!

Στους αναρτημένους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, όλος ο κόσμος μπορεί να δει ότι υπάρχουν δύο, ή ακόμα και τρεις φορές, τα ίδια ονόματα σε διαφορετικές προκηρύξεις. Αυτή η πρακτική δημιουργεί επιτυχόντες «δύο ταχυτήτων»: Εκείνους που έχουν το προνόμιο να επιλέγουν ανάμεσα σε πολλές θέσεις και εκείνους που δεν έχουν λάβει ούτε μία πρόταση διορισμού.

Ως Σύλλογος Επιτυχόντων Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μπροστά σε αυτές τις κατάφωρες αδικίες. Στις 20/3/2026 και ώρα 11:00 θα προβούμε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το Υπουργείο Εσωτερικών, για να απαιτήσουμε να δοθεί οριστική λύση στην ομηρία που εδώ και 3 χρόνια βρισκόμαστε.

