ΑΣΕΠ: ΧΙΛΙΑΔΕΣ προσλήψεις στο Δημόσιο – Αιτήσεις

Πίνακας περιεχομένων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται σημαντικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που αφορούν συνολικά 4.877 μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του Δημοσίου για το 2026.

Οι θέσεις καλύπτουν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης – Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής (ΥΕ) – και κατανέμονται σε υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα, με έμφαση στον τομέα της υγείας και σε κρίσιμους δημόσιους οργανισμούς.

ΑΣΕΠ – Προκήρυξη 1ΓΒ/2026: 2.628 θέσεις ΤΕ

Η προκήρυξη 1ΓΒ/2026 αφορά 2.628 μόνιμες θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για υποψηφίους που συμμετείχαν στον δεύτερο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό. Οι ειδικότητες εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, μεταξύ των οποίων βιβλιοθηκονομία, ιατρικά εργαστήρια, δημοσιονομικά, διοικητικό-λογιστικό, κοινωνική εργασία, μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, πληροφορική, φυσικοθεραπεία, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 11 Μαρτίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 30 Μαρτίου 2026 στις 14:00.



Προκήρυξη 2Κ/2026: 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία

Παράλληλα, «τρέχει» η προκήρυξη 2Κ/2026 για 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία της χώρας, που αφορούν ειδικότητες ΤΕ και ΔΕ. Η διαδικασία στοχεύει στην ενίσχυση δομών υγείας τόσο σε μεγάλα αστικά κέντρα όσο και σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 3 Μαρτίου έως 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00, με τις θέσεις να καλύπτουν ανάγκες σε υγειονομικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και πληρώματα ασθενοφόρων.

ΔΕΙΤΕ ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Πότε σταματούν οι αιτήσεις για 510 θέσεις εργασίας

Προκήρυξη 1Κ/2026: 510 μόνιμες θέσεις ΠΕ και ΥΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η 1Κ/2026, που αφορά 510 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία. Από αυτές, 186 αφορούν κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 324 κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις έχουν ήδη ανοίξει και η διαδικασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Προκήρυξη 3Κ/2026: 43 θέσεις στην ΥΠΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προκήρυξη 3Κ/2026, που αφορά 43 θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ για τον κλάδο Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αρμοδιότητας του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Οι προσλήψεις καλύπτουν ανάγκες στον Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς και σε περιφερειακά αεροδρόμια και κέντρα ελέγχου ανά τη χώρα. Οι αιτήσεις ανοίγουν στις 9 Μαρτίου 2026 στις 08:00 και λήγουν στις 26 Μαρτίου 2026 στις 14:00.

Για τη συμμετοχή απαιτείται πτυχίο συναφούς ειδικότητας ΑΕΙ, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ, ενώ σε ορισμένες θέσεις προβλέπονται κριτήρια εντοπιότητας που προσμετρώνται στη βαθμολογία.

Οι προκηρύξεις συνθέτουν ένα από τα μεγαλύτερα κύματα μόνιμων προσλήψεων των τελευταίων ετών, με χιλιάδες θέσεις να καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες του δημόσιου τομέα.