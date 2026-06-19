Βαθμολογίες πανελληνίων 2026: Η επικρατέστερη ημερομηνία για την ανακοίνωση

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Η ανακοίνωση των βαθμολογιών θα ανοίξει τον δρόμο για το επόμενο κρίσιμο βήμα, που είναι η υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων.

Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.

Σύμφωνα με το iPaidia.gr, ας πιθανότερη ημερομηνία για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εμφανίζεται η Πέμπτη 25 Ιουνίου ή η Παρασκευή 26 Ιουνίου, χωρίς να έχει ακόμη κλείσει οριστικά το χρονοδιάγραμμα.

Η ενημέρωση μέσω SMS

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους και μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό τους τηλέφωνο.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr και να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους.

Η σχετική διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Τρίτη 23 Ιουνίου.

Μετά την καταχώριση, οι υποψήφιοι θα μπορούν να λάβουν SMS με τα αποτελέσματά τους, όταν αυτά ανακοινωθούν επίσημα.

Πού θα κινηθούν οι βάσεις 2026: Σε ποιές σχολές αναμένεται πτώση

Μετά τις βαθμολογίες τα Μηχανογραφικά

Οι υποψήφιοι, έχοντας πλέον στα χέρια τους τις επιδόσεις τους, θα μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους και να εξετάσουν τις επιλογές τους για σχολές και τμήματα.

Η διαδικασία αυτή θεωρείται καθοριστική, καθώς οι επιλογές στο Μηχανογραφικό θα πρέπει να γίνουν με βάση τα μόρια, τις προτιμήσεις και τις εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη σωστή ιεράρχηση των σχολών, καθώς το Μηχανογραφικό δεν αποτυπώνει μόνο τις πιθανότητες εισαγωγής, αλλά και τις πραγματικές προτεραιότητες κάθε υποψηφίου.

Πότε αναμένονται οι βάσεις

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Μηχανογραφικών, το ενδιαφέρον θα στραφεί στην ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής.

Οι βάσεις αναμένεται να δημοσιοποιηθούν προς τα τέλη Ιουλίου, με πιθανότερες ημερομηνίες την Πέμπτη 30 ή την Παρασκευή 31 Ιουλίου, σύμφωνα με το iPaidia.gr.

Δεν αποκλείεται, πάντως, η ανακοίνωση να γίνει λίγο νωρίτερα, ακόμη και στις 29 Ιουλίου, ανάλογα με την πορεία της επεξεργασίας των στοιχείων.

Μέχρι τότε, οι υποψήφιοι θα παρακολουθούν τις εκτιμήσεις για την κίνηση των βάσεων, γνωρίζοντας όμως ότι η τελική εικόνα θα φανεί μόνο με την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής.