Διορισμοί εκπαιδευτικών 2026: Τι αναμένεται – Πότε έρχονται ανακοινώσεις

Στις αρχές Μαΐου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών 2026, με καθοριστικό ρόλο τις αποχωρήσεις.

Οι διορισμοί εκπαιδευτικών 2026 αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές Μαΐου, με τις εξελίξεις να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των αποχωρήσεων στο Δημόσιο.

Αυτό δήλωσε η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τοποθετώντας το ζήτημα στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων στο Δημόσιο.

Όπως ανέφερε η ίδια, το κρίσιμο στοιχείο για τον αριθμό των διορισμών δεν είναι μόνο το συνολικό μέγεθος, αλλά κυρίως οι αποχωρήσεις εκπαιδευτικών, με τον σχεδιασμό να βασίζεται στον κανόνα «μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση».

Τι δήλωσε η Υφυπουργός για τον αριθμό διορισμών

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για ενδεχόμενους 10.000 διορισμούς εκπαιδευτικών, η Βιβή Χαραλαμπογιάννη υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων συγκεκριμένος αριθμός, καθώς προηγείται η καταγραφή των αποχωρήσεων.

Η ίδια εξήγησε ότι ο κανόνας 1 προς 1 εφαρμόζεται στο σύνολο του Δημοσίου και όχι απαραίτητα στον ίδιο φορέα ή στην ίδια ειδικότητα, κάτι που επηρεάζει τον τελικό αριθμό διορισμών στην εκπαίδευση.

Η αποτύπωση των αποχωρήσεων εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν, οι αποχωρήσεις εκπαιδευτικών αποτελούν τον βασικό δείκτη για τον καθορισμό των διορισμών. Σε αυτές περιλαμβάνονται συνταξιοδοτήσεις, παραιτήσεις και άλλες μορφές αποχώρησης.

Ζαχαράκη: Τι ανακοίνωσε για τα σχολεία – Έρχεται ομάδα εργασίας βελτίωσης σχολικής ζωής – Ενίσχυση Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών

Η τελική εικόνα των αποχωρήσεων διαμορφώνεται κάθε χρόνο μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, γεγονός που καθορίζει και το εύρος των νέων προσλήψεων.

Το σχόλιο Patreas για τα δεδομένα του 2026

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Υφυπουργού, ο εκπαιδευτικός αναλυτής Patreas, μέσω του φόρουμ pde, εκτίμησε ότι οι αποχωρήσεις εκπαιδευτικών για το 2026 ενδέχεται να φτάσουν περίπου τις 5.500.

Όπως σημείωσε, ο αριθμός αυτός προκύπτει από αιτήσεις παραίτησης, αυτοδίκαιες αποχωρήσεις και επιπλέον αποχωρήσεις για άλλους λόγους, όπως θάνατοι ή μετακινήσεις εκτός Δημοσίου.

Τα περιθώρια για επιπλέον διορισμούς

Κατά τον ίδιο αναλυτή, το μέγεθος αυτό καλύπτει ουσιαστικά τον κανόνα 1 προς 1, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα για επιπλέον διορισμούς πέραν αυτού του πλαισίου.

Κραυγή γονέα για την ειδική αγωγή: «Ποιός αποφασίζει για αυτά τα παιδιά; Γιατί βρίσκονται σε γενικά σχολεία;»

Για να υπάρξουν περισσότερες προσλήψεις, θα απαιτούνταν είτε ανακατανομή θέσεων από άλλους τομείς είτε αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης, κάτι που θεωρείται δύσκολο με βάση τον υπάρχοντα προγραμματισμό.

Οι επιλογές που εξετάζονται για το σύστημα

Σύμφωνα με το ίδιο σχόλιο, σε προηγούμενα έτη είχε εφαρμοστεί η μετατροπή πιστώσεων αναπληρωτών σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, αυξάνοντας τον αριθμό των διορισμών.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι δεν υπάρχει διάθεση να επαναληφθεί η ίδια πρακτική για το 2026, με αποτέλεσμα οι διορισμοί να κινηθούν εντός των ορίων που θέτει ο κανόνας των αποχωρήσεων.

Η τελική εικόνα πριν τις ανακοινώσεις

Οι οριστικές αποφάσεις για τους διορισμούς θα αποτυπωθούν στις ανακοινώσεις των αρχών Μαΐου, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των αποχωρήσεων και θα έχει διαμορφωθεί ο τελικός αριθμός.

Μέχρι τότε, οι εκτιμήσεις βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία και στις δηλώσεις των αρμόδιων φορέων, χωρίς να έχει κλειδώσει ο ακριβής αριθμός των διορισμών για το 2026.