Εκπαιδευτικοί για επίδομα ανεργίας και προπληρωμένη κάρτα: Πώς θα πληρωθούν ενοίκιο, κοινόχρηστα, δόσεις δανείου;

Αύξηση του επιδόματος ανεργίας και κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας ζητά ο Α΄ Σύλλογος Αθηνών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προχωρώντας σε νέα κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας τη Μεγάλη Δευτέρα στις 11 το πρωί.

Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι οι πρόσφατες ρυθμίσεις όχι μόνο περιορίζουν την πρόσβαση στο επίδομα, αλλά επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινότητα των ανέργων, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας.

Όπως επισημαίνεται, η εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας και οι αυστηρότερες προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος έχουν οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που βρέθηκαν χωρίς εισόδημα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύλλογος καλεί σε μαζική συμμετοχή και συντονισμό δράσεων, διεκδικώντας άμεσες αλλαγές που θα διασφαλίζουν αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης για όλους τους ανέργους.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

Να αυξηθεί το επίδομα ανεργίας – να καταργηθεί η προπληρωμένη κάρτα

Κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29), Μεγάλη Δευτέρα, 11πμ

Ένας χρόνος πέρασε από τις πρώτες κινητοποιήσεις και δράσεις μας ενάντια στις νέες ρυθμίσεις για το επίδομα ανεργίας. Το καλοκαίρι του 2025 δυστυχώς επιβεβαίωσε τις χειρότερες προβλέψεις μας, αφού υπήρξαν περιπτώσεις συναδέλφων που πήραν την προπληρωμένη κάρτα αρχές Σεπτεμβρίου, πέρασαν δηλαδή όλο το καλοκαίρι χωρίς επίδομα. Επιπλέον, υποχρεώθηκαν σε πρωτότυπες πρακτικές (π.χ. ανταλλαγή του ποσού των 250 ευρώ με μετρητά με την οικογένειά τους για να μπορέσουν να πληρώσουν το νοίκι ή άλλες υποχρεώσεις τους).

Γιατί όμως φτάσαμε ως εδώ; Υπενθυμίζουμε:

Από τις 15 Μαρτίου 2025, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Αριθμ. 3511/12-3-2025 «Ρύθμιση ζητημάτων της καταβολής κοινωνικών παροχών μέσω προπληρωμένων καρτών», μια σειρά προνοιακών επιδομάτων, ανάμεσά τους και το επίδομα ανεργίας, αποδίδονται κατά 50% σε προπληρωμένη κάρτα, δηλαδή ως κουπόνια αγορών και υπηρεσιών.

Επίσης, με την ΚΥΑ Αριθμ. 54427/20-12-2024 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της Πιλοτικής Δράσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την Τακτική Επιδότηση Ανεργίας» οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος ανεργίας είναι οι 175 ημέρες ασφάλισης και όχι οι 125 που ίσχυαν ως τώρα, κατ’ ελάχιστο κατά τους 14 μήνες πριν την ένταξη στην επιδότηση εξαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών. Η ίδια ΚΥΑ προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη σταδιακή μείωση του επιδόματος ανεργίας ώστε να «παρακινεί τους ανέργους για ταχύτερη επιστροφή στην εργασία καθώς θα ξεκινάει υψηλότερο τους πρώτους μήνες της ανεργίας και θα βαίνει μειούμενο»!

Από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής του νέου μέτρου οι δεσμεύσεις της προπληρωμένης κάρτας δημιούργησαν πολλά προβλήματα, αφού το 50% του ποσού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανελαστικές δαπάνες, παρά μόνο για αγορές καταναλωτικών αγαθών, σε καταστήματα που διαθέτουν POS. Επομένως, οι άνεργοι δεν μπορούν να πληρώσουν βασικές δαπάνες, όπως ενοίκιο, κοινόχρηστα, δόσεις δανείου, για τα οποία δεν προβλέπεται εξόφληση με POS.

Οι αναπληρωτές και οι αναπληρώτριες βίωσαν, μετά την απόλυσή τους, τι σημαίνουν αυτά τα νέα επαχθή και κυνικά μέτρα. Λιγότεροι δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας, μείωση του επιδόματος ανεργίας και επιπλέον, χορήγησή του μέσω προπληρωμένης κάρτας με απαράδεκτους περιορισμούς στη χρήση της. Το ίδιο και εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι σε όλη τη χώρα.

Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να θέλει να αποφασίζει και τον τρόπο που θα διαθέσουν τα ψίχουλα που λαμβάνουν ως επίδομα ανεργίας οι αναπληρώτριες/τές εκπαιδευτικοί και γενικότερα οι άνεργοι.

Φτάνει πια! Όχι άλλο καλοκαίρι με προπληρωμένη κάρτα!

Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να προχωρήσει άμεσα σε σχετικές ενέργειες σε συνεργασία με άλλα συνδικάτα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Καλούμε τους Συλλόγους ΠΕ και ΕΛΜΕ να προχωρήσουμε σε σχετικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες ώστε να σπάσει το τείχος της σιωπής, ώστε να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Με πρώτο σταθμό κινητοποίηση τη Μ. Δευτέρα, 6/4, 11π.μ. στο Υπουργείο Εργασίας απαιτώντας άμεσες απαντήσεις στα δίκαια αιτήματά μας. Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να προχωρήσει σε σχετική απόφαση για τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση και επιτυχία της κινητοποίησης.

Καλούμε τις αναπληρώτριες και τους αναπληρωτές να αγωνιστούν μέσα από τους Συλλόγους ΠΕ και τις ΕΛΜΕ αλλά και με τις συλλογικότητές τους ενάντια στην πολιτική της φτώχειας και των περικοπών. Να πάρουν στα χέρια τους τον αγώνα.

Προτείνουμε στους Συλλόγους ΠΕ και τις ΕΛΜΕ στην έκδοση και εκτύπωση κοινής αφίσαςμε περιεχόμενο: «Οι αναπληρωτές/τριες δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού. Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους. Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών. Διορισμός/μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία. Αύξηση του επιδόματος ανεργίας σε όλους τους ανέργους, κατάθεσή του στο ΙΒΑΝ των δικαιούχων χωρίς περιορισμούς, σε σταθερό ποσό, που να καλύπτει το κόστος διαβίωσης. Εξίσωση δικαιωμάτων (άδειες αναρρωτικές, μητρότητας κλπ) αναπληρωτών με τα αντίστοιχα των μονίμων».

Καλούμε σε κοινή δράση με τον ΣΕΦΚ και τα σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέαγια το φλέγον αυτό ζήτημα.

Αγωνιζόμαστε – διεκδικούμε:

Να αποσυρθούν άμεσα οι συγκεκριμένες Κ.Υ.Α.

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους/όλες. Μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών. Διορισμός όλων των αναπληρωτών αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία.

Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους, χωρίς περιορισμούς, που να καλύπτει το κόστος διαβίωσης

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς-Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

Εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών/τριών με αυτά των μονίμων (άδειες, κ.λπ.)