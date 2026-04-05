e-ΕΦΚΑ – Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας: Πώς γίνεται η αίτηση και ποιοι τη δικαιούνται

Πάνω από 538.800 Ευρωπαϊκές Κάρτες Ασφάλισης Ασθενείας εκδόθηκαν το 2025, με τον e-ΕΦΚΑ να υπενθυμίζει τα δικαιώματα και τους περιορισμούς τους για τους ασφαλισμένους.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας καταγράφει αυξημένη χρήση το 2025, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ εκδόθηκαν περισσότερες από 538.800 κάρτες στην Ελλάδα. Ο αριθμός αυτός αποτυπώνει τη σημαντική αξιοποίηση του συγκεκριμένου εργαλείου από ασφαλισμένους που μετακινούνται στο εξωτερικό.

Πρόκειται για ένα έγγραφο που διασφαλίζει πρόσβαση σε αναγκαίες υπηρεσίες υγείας κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε συγκεκριμένες χώρες, με τον e-ΕΦΚΑ να επισημαίνει ταυτόχρονα τα όρια και τις προϋποθέσεις χρήσης του.

Πού ισχύει και τι καλύπτει η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να λαμβάνουν ιατρικά αναγκαία φροντίδα ή αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών κατά την προσωρινή παραμονή τους σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κάλυψη παρέχεται με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ασφαλισμένους της εκάστοτε χώρας, τόσο ως προς το κόστος όσο και ως προς τον τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Αυτό σημαίνει ότι οι παροχές προσαρμόζονται στο σύστημα υγείας της χώρας όπου βρίσκεται ο ασφαλισμένος.

Δωρεάν χορήγηση αλλά με σαφείς περιορισμούς

Η κάρτα εκδίδεται χωρίς κόστος για όσους διαθέτουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, ωστόσο δεν αποτελεί πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για κάθε περίπτωση. Όπως διευκρινίζεται, δεν αντικαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση και δεν καλύπτει υπηρεσίες ιδιωτικής περίθαλψης.

ΕΦΚΑ: Δείτε με ένα κλικ τα ένσημά σας

Επιπλέον, δεν περιλαμβάνει έξοδα όπως η επιστροφή στη χώρα προέλευσης, ούτε απώλειες ή κλοπές προσωπικών αντικειμένων. Αντίστοιχα, δεν παρέχει κάλυψη όταν το ταξίδι πραγματοποιείται με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη ιατρικής θεραπείας.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι για τη χρήση της

Η χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας δεν εγγυάται σε κάθε περίπτωση δωρεάν υπηρεσίες, καθώς τα εθνικά συστήματα υγείας διαφέρουν μεταξύ των χωρών. Έτσι, παροχές που προσφέρονται χωρίς χρέωση στην Ελλάδα ενδέχεται να έχουν κόστος αλλού.

Παράλληλα, σε περιπτώσεις μεταφοράς της συνήθους κατοικίας σε άλλη χώρα, η κάρτα δεν αποτελεί το κατάλληλο μέσο κάλυψης. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται εγγραφή μέσω του εντύπου S1, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη νέα χώρα διαμονής.

Διαδικασία αίτησης και έκδοσης της κάρτας

Η αίτηση για την έκδοση της κάρτας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ ή μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με τη χρήση κωδικών Taxisnet. Οι ασφαλισμένοι επιλέγουν αν η αίτηση αφορά τους ίδιους ή προστατευόμενο μέλος.

Σε περίπτωση αίτησης για έμμεσα ασφαλισμένο, απαιτείται η χρήση των στοιχείων του άμεσα ασφαλισμένου και η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και των στοιχείων του δικαιούχου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης προσωρινού πιστοποιητικού, έως ότου αποσταλεί η κάρτα ταχυδρομικά.

e-ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει στα επιδόματα ασθένειας

Εναλλακτική εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, προσφέροντας μια επιπλέον επιλογή για όσους δεν επιθυμούν την ηλεκτρονική υποβολή.

Ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στα ΚΕΠ για την υποβολή της αίτησης, διασφαλίζοντας την έκδοση της κάρτας με φυσική παρουσία και καθοδήγηση από τις υπηρεσίες.