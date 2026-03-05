Τι αλλάζει στο Κτηματολόγιο: Πώς αξιοποιείται η Τεχνητή Νοημοσύνη

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο μετασχηματίζεται σταδιακά σε βασική υποδομή δεδομένων της αγοράς γης, τόνισε, μεταξύ άλλων, η Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κτηματολογίου, Ολυμπία Μαρκέλλου, μιλώντας στο 9ο Συνέδριο Prodexpo North, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Μαρτίου, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, κατά την τοποθέτησή της, η κ. Μαρκέλλου τόνισε πως το Κτηματολόγιο μετεξελίσσεται σε μία κρίσιμη βάση δεδομένων που μετασχηματίζει την αγοραπωλησία ακινήτων, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη, όχι μόνο για τη διευκόλυνση και επίσπευση των διαδικασιών, αλλά και τη θεσμική ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν αυτά συνδυάζονται με τη διαφάνεια και τη μείωση της αβεβαιότητας στις συναλλαγές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η καινοτομία στο real estate δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, είναι θέμα εμπιστοσύνης και θεσμικής ασφάλειας. Το Κτηματολόγιο φιλοδοξεί να αποτελεί την εθνική υποδομή αυτής της εμπιστοσύνης».

Ψηφιοποίηση 600.000.000 σελίδων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ψηφιακά εργαλεία που ήδη αλλάζουν το τοπίο των συναλλαγών, όπως το κομβικό έργο της Ψηφιοποίησης 600.000.000 σελίδων των αρχείων των Υποθηκοφυλακείων και ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων.



Η επόμενη μέρα για το Κτηματολόγιο

Αναφερόμενη, τέλος, στην επόμενη ημέρα του Κτηματολογίου, η Ολυμπία Μαρκέλλου παρουσίασε το όραμα του Φορέα για μία ενιαία, διαλειτουργική εικόνα του ακινήτου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος, όπου η κτηματολογική πληροφορία και τα δεδομένα δόμησης θα μπορούν να συνδυάζονται αξιόπιστα με άλλες κρίσιμες δημόσιες πληροφορίες. Αυτή η ολοκληρωμένη βάση δεδομένων θα αποτελέσει το κλειδί για την ανάπτυξη νέων PropTech εφαρμογών, analytics και αυτοματοποιημένων μοντέλων αποτίμησης, προσφέροντας νέα πολύτιμα εργαλεία σε πολίτες και επενδυτές, ενισχύοντας, παράλληλα, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.