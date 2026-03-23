Κτηματολόγιο: Πώς βλέπουμε βήμα βήμα τους όρους δόμησης για το ακίνητό μας

Στην πράξη, το πρώτο βήμα είναι να μπούμε στο maps.ktimatologio.gr και να ανοίξουμε τον Ψηφιακό Χάρτη. Από εκεί μπορούμε να αναζητήσουμε το ακίνητο είτε με διεύθυνση, είτε με ΚΑΕΚ, είτε πλοηγούμενοι απευθείας στον χάρτη μέχρι να εντοπίσουμε το σωστό γεωτεμάχιο.

Μια νέα ψηφιακή δυνατότητα στο maps.ktimatologio.gr κάνει πιο εύκολη την πρώτη αξιολόγηση ενός ακινήτου, καθώς από τις 17 Μαρτίου 2026 ο Ψηφιακός Χάρτης του Ελληνικού Κτηματολογίου εμφανίζει, μέσω διασύνδεσης με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη του ΤΕΕ, βασικούς όρους δόμησης για κάθε γεωτεμάχιο όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Στόχος της υπηρεσίας είναι να συγκεντρώσει σε ένα σημείο κτηματολογική και πολεοδομική πληροφορία, ώστε ο πολίτης, ο μηχανικός ή ο ενδιαφερόμενος αγοραστής να αποκτά γρηγορότερα μια πρώτη εικόνα για τις δυνατότητες αξιοποίησης του ακινήτου.

Μόλις επιλέξουμε το ακίνητο, η νέα υπηρεσία εμφανίζει σε συνοπτικό πίνακα τις βασικές πολεοδομικές πληροφορίες που έχουν αντληθεί από τα ανοικτά δεδομένα του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη του ΤΕΕ.

Το επόμενο βήμα είναι να διαβάσουμε σωστά τα στοιχεία που εμφανίζονται. Στον πίνακα μπορεί να δούμε τις κατηγορίες χρήσεων γης, τον συντελεστή δόμησης, τον συντελεστή κάλυψης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, τον αριθμό ορόφων και τις προϋποθέσεις αρτιότητας του οικοπέδου. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτούμε άμεσα μια πρώτη ένδειξη για το τι επιτρέπεται να γίνει στο ακίνητο και αν υπάρχουν βασικοί περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από αγορά, πώληση ή επένδυση.

ΔΕΙΤΕ Τι αλλάζει στο Κτηματολόγιο: Πώς αξιοποιείται η Τεχνητή Νοημοσύνη

Αν χρειάζεται πιο αναλυτική διερεύνηση, μπορούμε να μεταβούμε απευθείας στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη του ΤΕΕ μέσα από το ίδιο περιβάλλον. Η διασύνδεση των δύο συστημάτων επιτρέπει την άμεση μετάβαση για να δούμε πιο αναλυτικές πολεοδομικές πληροφορίες, όπου αυτές είναι διαθέσιμες. Αυτό έχει σημασία, καθώς ο συνοπτικός πίνακας λειτουργεί ως εργαλείο πρώτης εκτίμησης και όχι ως πλήρης τεχνικός έλεγχος.

Χρειάζεται όμως προσοχή, γιατί τα στοιχεία δεν εμφανίζονται σε κάθε ακίνητο και σε κάθε περιοχή. Η προβολή τους εξαρτάται από το αν υπάρχουν διαθέσιμα πολεοδομικά δεδομένα. Οι χρήσεις γης εμφανίζονται κυρίως σε περιοχές με εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να μην προβάλλονται καθόλου, ειδικά όταν καλύπτουν πολύ μικρό μέρος του γεωτεμαχίου.

ΔΕΙΤΕ Επιδότηση μετακινήσεων από και προς τα νησιά -Έρχεται νέος κύκλος αιτήσεων

Ανάλογοι περιορισμοί ισχύουν και για τους όρους δόμησης. Στοιχεία όπως συντελεστής δόμησης, κάλυψη, ύψος και αριθμός ορόφων δεν εμφανίζονται σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε μη οριοθετημένους οικισμούς ή όπου δεν υπάρχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Επιπλέον, όταν τα δεδομένα καλύπτουν μικρό ποσοστό του ακινήτου είτε δεν εμφανίζονται είτε συνοδεύονται από σχετική ένδειξη ότι ισχύουν μόνο για τμήμα του.

Η αξία της νέας υπηρεσίας είναι ότι μειώνει τη γραφειοκρατία και τον χρόνο αναζήτησης στοιχείων, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε κρίσιμη πληροφορία. Για τον πολίτη σημαίνει πιο γρήγορη και πιο ξεκάθαρη εικόνα πριν από μια απόφαση, ενώ για την αγορά ακινήτων συνολικά αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, όπου ιδιοκτησία και όροι δόμησης συνδέονται πιο απλά και πιο διαφανώς.