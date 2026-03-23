Επιδότηση μετακινήσεων από και προς τα νησιά – Έρχεται νέος κύκλος αιτήσεων

Μεταφορικό ισοδύναμο: Πληρωμές σε 155.000 δικαιούχους, εκκαθάριση έως το Πάσχα και επανεκκίνηση αιτήσεων για επιχειρήσεις.

Το μεταφορικό ισοδύναμο μπαίνει σε τροχιά πληρωμών, καθώς προχωρά η διαδικασία καταβολής ενισχύσεων σε περίπου 155.000 δικαιούχους για μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι πληρωμές αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες.

Την ίδια στιγμή, προγραμματίζεται η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά, με το συνολικό ποσό να φτάνει περίπου τα 4,3 εκατ. ευρώ, ενώ δρομολογούνται και οι επόμενες διαδικασίες για εκκρεμείς αιτήσεις προηγούμενων ετών.

Πληρωμές σε δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η καταβολή του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.), το οποίο αφορά συνολικά 155.279 ωφελούμενες μονάδες. Η ενίσχυση σχετίζεται με μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Ιουνίου 2025.

Οι μετακινήσεις αυτές έγιναν είτε με πλοία είτε με αεροπλάνα, με στόχο την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα.

Εκκαθάριση για επιχειρήσεις έως το Πάσχα

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις με έδρα σε νησιωτικές περιοχές, η διαδικασία εκκαθάρισης και εξόφλησης για το 2024 βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε περίπου 4,3 εκατ. ευρώ.

ΔΕΙΤΕ Fuel Pass 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Oι δικαιούχοι, τα ποσά και τα κριτήρια

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανο Γκίκα, η ολοκλήρωση των πληρωμών αυτών τοποθετείται χρονικά μέχρι το Πάσχα, δίνοντας ανάσα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά.

ΔΕΙΤΕ Ποιός δήμος θα δώσει επίδομα έως 500 ευρώ

Επανεκκίνηση για εκκρεμείς αιτήσεις

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης για το 2024, αναμένεται να ανοίξει ο δρόμος για την επανέναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων που αφορούν στο 2023 και παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Η εξέλιξη αυτή ανακοινώθηκε στο πλαίσιο τοποθέτησης του υφυπουργού σε ημερίδα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, όπου έγινε αναφορά στην πορεία υλοποίησης του μέτρου και στα επόμενα βήματα.

Τι προβλέπει το μεταφορικό ισοδύναμο

Το μεταφορικό ισοδύναμο αποτελεί πολιτική που εφαρμόζεται από το 2018 και στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων που προκύπτουν από τη νησιωτικότητα. Βασική επιδίωξη είναι η εξίσωση του κόστους μεταφοράς επιβατών, εμπορευμάτων και καυσίμων με αυτό της ηπειρωτικής Ελλάδας για αντίστοιχες αποστάσεις.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στα νησιά και η διευκόλυνση της καθημερινότητας των κατοίκων τους.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του μέτρου

Δικαιούχοι του μεταφορικού ισοδύναμου είναι τα νοικοκυριά που διαμένουν μόνιμα σε νησιά της ελληνικής επικράτειας, με εξαίρεση την Κρήτη, την Εύβοια και τη Λευκάδα.

Παράλληλα, στο μέτρο εντάσσονται και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, συνεργάτες Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, επικουρικοί ιατροί και ιατροί υπαίθρου, για όσο διάστημα υπηρετούν σε νησιά όπου εφαρμόζεται η συγκεκριμένη πολιτική.