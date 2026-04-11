Τι αλλάζει με το νέο νόμο για τους πολίτες που δεν έχουν εισιτήριο στα ΜΜΜ
Αυξάνονται τα πρόστιμα για επιβάτες χωρίς εισιτήριο και αυστηροποιούνται οι ποινές για επιθέσεις σε ελεγκτές στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Τα ΜΜΜ μπαίνουν σε νέα εποχή ελέγχων και κυρώσεων, καθώς το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, που εγκρίθηκε στις 23 Μαρτίου, εισάγει αυστηρότερα πρόστιμα και ποινές για όσους δεν διαθέτουν εισιτήριο. Στόχος των αλλαγών είναι η αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής και η ενίσχυση της ασφάλειας στις δημόσιες συγκοινωνίες.
Το νέο πλαίσιο προβλέπει σημαντικές αυξήσεις στα χρηματικά πρόστιμα, αλλά και πρόσθετα μέτρα που αφορούν τόσο τους επιβάτες όσο και την προστασία των εργαζομένων στα μέσα μεταφοράς.
Αυξημένα πρόστιμα για επιβάτες χωρίς εισιτήριο
Με τις νέες ρυθμίσεις, το πρόστιμο για τη μη κατοχή κανονικού εισιτηρίου αυξάνεται και διαμορφώνεται πλέον στα 100 ευρώ, από 72 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα. Η αλλαγή αφορά όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ, μετά από αύξηση 16 ευρώ. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα μείωσης του προστίμου στο μισό, εφόσον ο παραβάτης επιλέξει να προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών.
Νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής
Το νομοσχέδιο εισάγει ένα ενιαίο σύστημα αντιμετώπισης των παραβάσεων, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων στις δημόσιες συγκοινωνίες. Οι αλλαγές ενισχύουν τα κίνητρα συμμόρφωσης των επιβατών.
Η αυστηροποίηση των προστίμων αποτελεί βασικό εργαλείο περιορισμού της εισιτηριοδιαφυγής, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνεται η χρήση καρτών διαδρομών ως εναλλακτική λύση.
Αυστηρότερες ποινές για επιθέσεις σε ελεγκτές
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις περιπτώσεις επιθέσεων κατά ελεγκτών και εργαζομένων στα μέσα μεταφοράς. Οι νέες διατάξεις ενισχύουν το πλαίσιο προστασίας τους, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής.
Οι επιθέσεις αντιμετωπίζονται πλέον ως σοβαρά περιστατικά που επηρεάζουν τη λειτουργία των συγκοινωνιών και την ασφάλεια των πολιτών, ενώ διώκονται αυτεπάγγελτα.
Κοινωφελής εργασία για φθορές σε μέσα μεταφοράς
Σημαντική καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας σε περιπτώσεις βανδαλισμών. Οι υπαίτιοι θα μπορούν, αντί χρηματικής ποινής, να συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάστασης ζημιών.
Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν καθαρισμούς, αποκατάσταση φθορών και άλλες σχετικές παρεμβάσεις σε μέσα και εγκαταστάσεις των συγκοινωνιακών φορέων, ενισχύοντας την προστασία των υποδομών.
