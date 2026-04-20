ΜΜΜ: ΑΛΛΑΓΕΣ στα πρόστιμα – Κοινωφελής εργασία για όσους βανδαλίζουν

Νέο νομοσχέδιο αυξάνει τα πρόστιμα στα ΜΜΜ και θεσπίζει αυστηρότερες ποινές για επιθέσεις και βανδαλισμούς.

Τα πρόστιμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς αυξάνονται σημαντικά, καθώς νέο νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε στη Βουλή εισάγει αυστηρότερες κυρώσεις για την εισιτηριοδιαφυγή και τα περιστατικά βίας. Οι αλλαγές στοχεύουν στην ενίσχυση της συμμόρφωσης των επιβατών και στην προστασία των εργαζομένων.

Το νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου, φέρνει ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου και ποινών, με βασικό στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων που επηρεάζουν τη λειτουργία των συγκοινωνιών σε μεγάλες πόλεις.

Νέα πρόστιμα για εισιτηριοδιαφυγή

Με τις νέες ρυθμίσεις, το πρόστιμο για επιβάτες χωρίς εισιτήριο αυξάνεται και διαμορφώνεται πλέον στα 100 ευρώ, από 72 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα. Η αλλαγή αφορά όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ, αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης του ποσού στο μισό, εφόσον ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών.

Αυστηρότερη αντιμετώπιση επιθέσεων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προστασία του προσωπικού των συγκοινωνιών. Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηροποίηση των ποινών για επιθέσεις κατά ελεγκτών και εργαζομένων.

Οι πράξεις αυτές αντιμετωπίζονται πλέον με μεγαλύτερη αυστηρότητα, καθώς θεωρούνται ότι επηρεάζουν τη συνολική λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών. Επιπλέον, οι σχετικές υποθέσεις διώκονται αυτεπάγγελτα, ενισχύοντας την αποτροπή τέτοιων περιστατικών.

Νέα μέτρα για βανδαλισμούς

Το νομοσχέδιο εισάγει για πρώτη φορά τη δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας σε περιπτώσεις φθοράς υποδομών και μέσων μεταφοράς.

Η ρύθμιση αυτή δίνει τη δυνατότητα, αντί χρηματικής ποινής, να επιβάλλεται συμμετοχή σε εργασίες αποκατάστασης, όπως καθαρισμοί ή επισκευές ζημιών που έχουν προκληθεί.

Στόχος η προστασία των συγκοινωνιών

Οι αλλαγές εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των δημόσιων συγκοινωνιών. Με την αύξηση των προστίμων και την αυστηροποίηση των ποινών, επιχειρείται να περιοριστούν τα φαινόμενα παραβατικότητας.

Παράλληλα, τα μέτρα αποσκοπούν στη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για επιβάτες και εργαζόμενους, ενισχύοντας την αξιοπιστία των μέσων μαζικής μεταφοράς.