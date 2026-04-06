Συντάξεις: Ποιοί μπορούν να λάβουν σύνταξη 418 ευρώ χωρίς ένσημα

Στα 418,94 ευρώ διαμορφώνεται από το 2026 η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, με συγκεκριμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια.

H σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων διαμορφώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2026 στα 418,94 ευρώ μεικτά, ακολουθώντας την αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων. Η παροχή αφορά πολίτες χωρίς ασφαλιστικό φορέα και καταβάλλεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Το επίδομα χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ και συνδέεται με τη λεγόμενη «μικρή εθνική σύνταξη», η οποία αναπροσαρμόζεται με βάση τις προβλέψεις του νόμου. Η εξέλιξη του ποσού τα τελευταία χρόνια δείχνει σταδιακή αύξηση, με στόχο την ενίσχυση των δικαιούχων.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη σύνταξη

Για τη χορήγηση της σύνταξης απαιτείται η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, καθώς και η μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι δικαιούχοι δεν πρέπει να λαμβάνουν σύνταξη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Σημαντική προϋπόθεση αποτελεί επίσης το ύψος των τυχόν παροχών που λαμβάνονται, καθώς δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 360 ευρώ. Οι όροι αυτοί καθορίζονται από το άρθρο 93 του νόμου 4387/2016, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει.

Η εξέλιξη των ποσών τα τελευταία χρόνια

Το ύψος της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων έχει αναπροσαρμοστεί διαδοχικά τα τελευταία έτη. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 διαμορφώθηκε στα 383,55 ευρώ, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2025 αυξήθηκε στα 392,76 ευρώ.

Η νέα αναπροσαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026 ανεβάζει το ποσό στα 418,94 ευρώ μεικτά, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση της παροχής με τις γενικότερες αυξήσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα

Το πλήρες ποσό της σύνταξης αντιστοιχεί στη «μικρή εθνική σύνταξη», όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η αναπροσαρμογή του ποσού βασίζεται σε συγκεκριμένους μηχανισμούς που καθορίζονται στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο.

Η σύνδεση αυτή σημαίνει ότι κάθε μελλοντική αύξηση των κύριων συντάξεων επηρεάζει άμεσα και το ύψος της συγκεκριμένης παροχής, διαμορφώνοντας ανάλογα το τελικό ποσό που λαμβάνουν οι δικαιούχοι.

Τι να περιμένουν οι δικαιούχοι από το 2026

Από το 2026 και μετά, η σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων θα συνεχίσει να ακολουθεί την πορεία των αυξήσεων στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό των 418,94 ευρώ δεν είναι σταθερό, αλλά μπορεί να μεταβληθεί στο μέλλον.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το εισόδημα των δικαιούχων, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεση της παροχής με τις γενικότερες οικονομικές και ασφαλιστικές μεταβολές.