Ακίνητα στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τιμές και ζήτηση

Πίνακας περιεχομένων

Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα κινείται ανοδικά αλλά με σημάδια επιβράδυνσης, ενώ αλλάζουν τόσο η σύνθεση της ζήτησης όσο και οι όροι χρηματοδότησης.

Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα διαμορφώνεται μέσα από ένα σύνθετο περιβάλλον, όπου συνυπάρχουν ανοδικές τάσεις στις τιμές, αλλαγές στο προφίλ των επενδυτών και ενίσχυση της στεγαστικής πίστης. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά παραμένει δυναμική, αν και εμφανίζει σαφή σημάδια επιβράδυνσης σε ορισμένους τομείς.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα που καταγράφεται αποτυπώνει διαφοροποιήσεις τόσο στην εγχώρια ζήτηση όσο και στο διεθνές ενδιαφέρον, ενώ η πρόσβαση στη χρηματοδότηση φαίνεται να βελτιώνεται μετά από χρόνια περιορισμών. Οι εξελίξεις αυτές συνθέτουν ένα νέο τοπίο, όπου οι ισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης μεταβάλλονται.

Η νέα ισορροπία στις τιμές των ακινήτων

Η πορεία των τιμών παραμένει ανοδική, ωστόσο ο ρυθμός αύξησης εμφανίζει τάσεις αποκλιμάκωσης. Το 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,8% κατά μέσο όρο, έναντι 9,1% το 2024, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά εξακολουθεί να κινείται θετικά, αλλά με πιο ήπιους ρυθμούς.

Στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 η άνοδος έφτασε το 7,6% σε ετήσια βάση, με διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Στην Αθήνα η αύξηση διαμορφώθηκε στο 5,9%, στη Θεσσαλονίκη στο 8%, ενώ στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις έφτασε έως και το 10,5%, επιβεβαιώνοντας την έντονη κινητικότητα εκτός πρωτεύουσας.

Έλλειψη προσιτών κατοικιών και ανισορροπία στην αγορά

Η εικόνα της προσφοράς και της ζήτησης καταγράφει σημαντικές αποκλίσεις, ιδιαίτερα στις χαμηλότερες κατηγορίες τιμών. Στην Αττική, τα ακίνητα μικρής επιφάνειας και αξίας κάτω των 100.000 ευρώ είναι περιορισμένα, ενώ έντονη παραμένει η έλλειψη και έως τις 200.000 ευρώ, όπου συγκεντρώνεται περίπου το 70% της ζήτησης.

Αντίθετα, στις υψηλότερες κατηγορίες τιμών η εικόνα διαφοροποιείται. Πάνω από τις 200.000 ευρώ, η προσφορά είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τη ζήτηση, με τα διαθέσιμα ακίνητα να είναι υπερδιπλάσια. Το γεγονός αυτό δημιουργεί έντονη ανισορροπία μεταξύ των πραγματικών αναγκών των αγοραστών και της οικονομικής τους δυνατότητας.

Αλλαγή στο προφίλ των ξένων αγοραστών

Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό συνεχίζει να αποτελεί βασικό παράγοντα της αγοράς, ωστόσο η σύνθεσή του μεταβάλλεται. Το αγοραστικό ενδιαφέρον για απόκτηση άδειας διαμονής μέσω Golden Visa έχει μειωθεί κατά 83% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξέλιξη που συνδέεται με τις αλλαγές στο πρόγραμμα και την αύξηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης έως και τις 800.000 ευρώ σε βασικές περιοχές.

Η μεταβολή αυτή επηρεάζει και το προφίλ των επενδυτών. Οι νεότεροι αγοραστές ηλικίας 30 έως 45 ετών, που στόχευαν κυρίως στη βραχυχρόνια εκμετάλλευση, υποχωρούν. Στη θέση τους ενισχύεται η παρουσία αγοραστών 45 έως 60 ετών από τη Δυτική Ευρώπη, οι οποίοι αναζητούν κυρίως δευτερεύουσα κατοικία και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Επενδυτικό ενδιαφέρον και νέα χαρακτηριστικά αγοράς

Η ελληνική αγορά προσελκύει επενδυτές που πλέον δίνουν έμφαση σε πιο σταθερά και θεσμικά χαρακτηριστικά. Η αναβάθμιση της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα, η μείωση του κόστους δανεισμού και η βελτίωση των οικονομικών δεδομένων έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη και περιορίσει το επενδυτικό ρίσκο.

Οι επενδυτές εστιάζουν σε τρεις βασικούς άξονες: στη θεσμική σταθερότητα, στην ομαλή υλοποίηση έργων και στη διαθεσιμότητα επενδυτικών προϊόντων με επαρκή ρευστότητα. Παράλληλα, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται κυρίως σε νεόδμητα ακίνητα, είτε υπό κατασκευή είτε πρόσφατα ολοκληρωμένα, λόγω των σύγχρονων προδιαγραφών και των προοπτικών υπεραξίας.

Στεγαστικά δάνεια και κόστος χρηματοδότησης

Σημαντική αλλαγή καταγράφεται και στο πεδίο της χρηματοδότησης, με την Ελλάδα να επιστρέφει σε θετική πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια από τον Νοέμβριο του 2025, για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί σταδιακή αποκατάσταση της αγοράς μετά τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης.

Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων αυξάνονται σταθερά. Το 2023 διαμορφώθηκαν σε 1,4 δισ. ευρώ, το 2024 σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ στο δεκάμηνο του 2025 έφτασαν τα 2,12 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 37%. Συνολικά, από το 2023 έως τον Οκτώβριο του 2025 έχουν χορηγηθεί 94.500 νέα στεγαστικά δάνεια.

Καθοριστικός παράγοντας είναι και η μείωση των επιτοκίων. Τον Φεβρουάριο του 2026 το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων έως πέντε χρόνια διαμορφώθηκε στο 2,95%, χαμηλότερα από το 3,13% του Ιανουαρίου, κατατάσσοντας την Ελλάδα στις φθηνότερες χώρες της ευρωζώνης στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Προοπτικές και δυναμική της αγοράς

Η ελληνική αγορά ακινήτων εμφανίζει προοπτικές ανάπτυξης και σε νέους τομείς, όπως η συνιδιοκτησία, η οποία συνδέεται με την αυξανόμενη ζήτηση για εξοχικές κατοικίες και τον ισχυρό τουριστικό χαρακτήρα της χώρας. Περιοχές υψηλής αξίας, όπως η Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα νησιά, συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Παράλληλα, η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές δείχνει ότι οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες, στοιχείο που ενισχύει την ελκυστικότητα της χώρας. Το χαμηλότερο κόστος ζωής και η εκτεταμένη ακτογραμμή λειτουργούν επίσης ως παράγοντες προσέλκυσης.

Συνολικά, τα δεδομένα αναδεικνύουν μια αγορά που εξελίσσεται σε πολλαπλά επίπεδα. Οι τιμές, η ζήτηση και η χρηματοδότηση συνδιαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο συνυπάρχουν ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για αγοραστές και επενδυτές.

