Άδεια ανατροφής τέκνου: Τι αλλάζει για τους εκπαιδευτικούς

Πίνακας περιεχομένων

Απόφαση-σταθμός του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά ξεκαθαρίζει ότι η άδεια ανατροφής τέκνου των εκπαιδευτικών χορηγείται αποκλειστικά με βάση το αίτημα του γονέα, χωρίς δυνατότητα αυθαίρετης επέκτασης από τη Διοίκηση.

Σημαντική δικαστική εξέλιξη για τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών ως γονέων αναδεικνύει απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, όπως επισημαίνει ο εκπαιδευτικός Βασίλης Γραβάνης. Το Δικαστήριο έβαλε σαφές όριο στη διοικητική πρακτική που επεκτείνει μονομερώς την άδεια ανατροφής τέκνου πέραν του χρόνου που ζητά ο ίδιος ο γονέας.

Η απόφαση αφορά περίπτωση εκπαιδευτικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία είχε εγκριθεί άδεια μεγαλύτερης διάρκειας από την αιτηθείσα, και έρχεται να ξεκαθαρίσει ότι η Διοίκηση δεν μπορεί να παρεμβαίνει αυθαίρετα στη διάρκεια της συγκεκριμένης άδειας, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Σημαντική απόφαση για τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών ως γονέων εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, βάζοντας «φρένο» στη διοικητική πρακτική επέκτασης της άδειας ανατροφής τέκνου πέραν του αιτούμενου χρόνου.

Η υπόθεση αφορούσε εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μητέρα ανήλικου τέκνου, η οποία είχε ζητήσει άδεια άνευ αποδοχών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (από 15 Σεπτεμβρίου 2025 έως 15 Ιανουαρίου 2026).

Ωστόσο, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά της χορήγησε την άδεια έως τις 31 Αυγούστου 2026, δηλαδή μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης της εκπαιδευτικού και έκρινε ότι:

Η άδεια ανατροφής τέκνου που προβλέπεται στον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 53 ν. 3528/2007) ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς.

Η συγκεκριμένη άδεια δεν συνδέεται υποχρεωτικά με τη λήξη του σχολικού έτους.

Η Διοίκηση δεν έχει διακριτική ευχέρεια να επεκτείνει την άδεια πέραν του αιτούμενου χρόνου, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Με βάση τα παραπάνω, το Δικαστήριο έκρινε ότι η επέκταση της άδειας κατά περίπου 7,5 μήνες ήταν μη νόμιμη.

Η απόφαση ξεκαθαρίζει τη σύγχυση που επικρατεί στις υπηρεσίες:

Α. Από τη μία, οι άδειες άνευ αποδοχών για «σοβαρούς λόγους» (ν. 1566/1985), που μπορεί να φτάνουν έως το τέλος του σχολικού έτους και χορηγούνται με διακριτική ευχέρεια.

Β. Από την άλλη, η άδεια ανατροφής τέκνου (άρθρο 53 Υπαλληλικού Κώδικα), η οποία:

είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση

χορηγείται με βάση το αίτημα του γονέα

δεν εξαρτάται από το σχολικό έτος

Το δικαστήριο τονίζει ότι η δεύτερη κατηγορία αποτελεί ειδική ρύθμιση που υπερισχύει για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, άρα και για τους εκπαιδευτικούς.