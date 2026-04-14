15χρονη μεταφέρθηκε μεθυσμένη στο νοσοκομείο – «Ήξερε την ηλικία της αλλά της έδωσε ποτό»

Ανησυχία στο Αίγιο μετά από περιστατικό με 15χρονη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης.

Το περιστατικό με 15χρονη στο Αίγιο που κατέληξε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς σημειώθηκε ανήμερα της Δευτέρας του Πάσχα.

Η υπόθεση έχει ήδη κινητοποιήσει τις αρχές, ενώ αναδεικνύει ζητήματα σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους και την ευθύνη των καταστημάτων.

Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό

Η ανήλικη βρισκόταν σε κατάστημα της περιοχής μαζί με την παρέα της, όταν κατανάλωσε αλκοόλ, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά.

Όπως καταγγέλλει ο πατέρας της, ο καταστηματάρχης φέρεται να της προσέφερε αλκοολούχο ποτό, παρά το γεγονός ότι γνώριζε την ηλικία της.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο

Η κατάσταση της 15χρονης επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα οι γονείς της να τη μεταφέρουν άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η έγκαιρη παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η ανήλικη βρισκόταν σε κατάσταση μέθης που απαιτούσε ιατρική παρακολούθηση.

Η παρέμβαση των αρχών

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από τον πατέρα της 15χρονης, με τις αρχές να ξεκινούν έρευνες για την υπόθεση.

Στο πλαίσιο αυτό, διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες δόθηκε το αλκοόλ στην ανήλικη, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Πολλαπλά περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκαν και άλλα παρόμοια περιστατικά στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.

Μέσα σε ένα 24ωρο, τουλάχιστον τέσσερις ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, καθώς παρουσίασαν συμπτώματα έντονης μέθης, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την έκταση του φαινομένου.