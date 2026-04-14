Σοβαρός τραυματισμός 14χρονου από κροτίδα – Υποβλήθηκε σε μερικό ακρωτηριασμό αντίχειρα

Σοβαρός τραυματισμός 14χρονου στο Μενίδι από κροτίδα την Κυριακή του Πάσχα, με αποτέλεσμα τον μερικό ακρωτηριασμό του αντίχειρα.

Ο τραυματισμός 14χρονου στο Μενίδι από κροτίδα προκαλεί σοκ, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα και είχε σοβαρές συνέπειες για την υγεία του ανήλικου.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε σε εξωτερικό χώρο εκκλησίας, με την έκρηξη να προκαλεί σοβαρό τραύμα στο χέρι του παιδιού και να οδηγεί σε άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Πώς σημειώθηκε το περιστατικό

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 19:00, έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου στο Μενίδι.

Ο 14χρονος επιχείρησε να πετάξει την κροτίδα, ωστόσο αυτή εξερράγη στο χέρι του, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του.

Η κατάσταση της υγείας του ανήλικου

Μετά τον τραυματισμό του, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου του παρασχέθηκε άμεσα ιατρική φροντίδα.

Οι γιατροί προχώρησαν σε μερικό ακρωτηριασμό του αντίχειρα, λόγω της σοβαρότητας του τραύματος που προκλήθηκε από την έκρηξη.

Οι νομικές εξελίξεις μετά το συμβάν

Για την υπόθεση προχώρησαν σε συλλήψεις οι αρχές, καθώς ο 14χρονος κατηγορήθηκε για παραβίαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Και οι δύο, ωστόσο, αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.