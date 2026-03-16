Εκπαιδευτικοί: Η σχολική στέγη εκπέμπει SOS! Παραμένουν χωρίς στέγη νηπιαγωγείο και δημοτικό

Η σχολική στέγη για τις δομές ειδικής αγωγής στη Μεταμόρφωση βρίσκεται σε οριακό σημείο, με σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές και χώρους να κρατούν ακόμη ανενεργά σχολεία που έχουν ήδη ιδρυθεί.

Το ζήτημα έφτασε μέχρι τη Βουλή, όπου το ΚΚΕ κατέθεσε σχετική επερώτηση, επισημαίνοντας ότι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξακολουθούν να στερούνται τις απαραίτητες δομές εκπαίδευσης.

Την ίδια ώρα, η Λαϊκή Συσπείρωση Μεταμόρφωσης καταγγέλλει ότι η κατάσταση στα ειδικά σχολεία της περιοχής αποκαλύπτει την έλλειψη σχεδιασμού και πολιτικής βούλησης για την κάλυψη των αναγκών της ειδικής αγωγής, ζητώντας την άμεση στέγαση του Ειδικού Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Δημοτικού σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, ώστε να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS! ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ!

Για τα ειδικά σχολεία της Αττικής που έχουν ιδρυθεί και δεν έχουν λειτουργήσει το ΚΚΕ έκανε επερώτηση στη Βουλή. Απευθυνόμενη η βουλευτής του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα στον υφυπουργό Παιδείας τόνισε ότι είμαστε στον 21ο αιώνα και η κατάσταση στις δομές ειδικής αγωγής παραμένει εκρηκτική. ερώτηση ΚΚΕ στη βουλή για τα Ειδικά Σχολεία που δε λειτουργούν ενώ έχουν ιδρυθεί.

Απεγνωσμένες ήταν οι προσπάθειες της κυβέρνησης να παρουσιάσει μία όμορφη εικόνα για την ειδική αγωγή, (μόνιμους διορισμούς, ίδρυση τμημάτων ένταξης…). Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική, η ειδική αγωγή είναι σε «αποσύνθεση», λειτουργεί στην πλειοψηφία με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, τα κενά σε ειδικό εκπαιδευτικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό ανέρχονται σε εκατοντάδες. Σε όλα αυτά προστίθενται προβλήματα στην καθημερινότητα με τις μεταφορές των μαθητών, τη λειτουργία ολοήμερων τμημάτων, τις θεραπείες των μαθητών.

Ούτε είπαν τί προτίθενται να κάνουν ως κυβέρνηση και ΥΠΑΙΘΑ ώστε να λειτουργήσουν άμεσα όσα ειδικά σχολεία έχουν ιδρυθεί , ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που υπάρχουν και κανένας μαθητής/τρια να μη μείνει εκτός πλαισίου ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Ο κ. Υφυπουργός όταν απάντησε, ανάμεσα στους ισχυρισμούς του, ανέφερε ότι στη Μεταμόρφωση δεν λειτουργεί το ιδρυμένο από το 2011 Ειδικό Νηπιαγωγείο γιατί δεν υπάρχουν χώροι! !! Φαίνεται ότι η ανάγκη αυτή δεν έφτασε ως μελέτη σε κανένα υπουργικό γραφείο!!! Είναι μακριά από το σκεπτικό της δημοτικής αρχής Σαραούδα, η οποία με κάθε τρόπο προωθεί τον αποχαρακτηρισμό του κτήματος Λαμπάκη από σχολική στέγη στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Το Ειδικό Δημοτικό Μεταμόρφωσης στεγάζεται μέσα στο Χατζηπατέρειο ίδρυμα, με την πλειοψηφία των μαθητών σε αμαξίδια και στοιβαγμένα κυριολεκτικά στις «παραχωρημένες» αίθουσες, με τεράστιες ελλείψεις και προβλήματα στην καθημερινότητα των μαθητών .

Παραμένει ακόμα στα χαρτιά η λειτουργία του Ειδικού Νηπιαγωγείου και η στέγαση του Ειδικού Δημοτικού σε δικό του χώρο στην πόλη μας (καθώς η ήδη υπάρχουσα παραχωρημένη υποδομή είναι υποστελεχωμένη, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του). Δεν ξεχνάμε επίσης ότι το 10ο νηπιαγωγείο είναι ακόμη στα σχέδια (….. του μέλλοντος).

Υπάρχει ανάγκη να χτιστούν καινούργιες σχολικές μονάδες, σύγχρονες και ασφαλείς, στα δύο οικόπεδα που είναι χαρακτηρισμένα στη Μεταμόρφωση για αυτό τον σκοπό. Ευθύνες έχει τόσο η δημοτική αρχή Σαραούδα όσο και οι παρατάξεις που δεν στήριξαν την πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης για να μην αποχαρακτηριστεί ο χώρος και να γίνει σχολική μονάδα.

Μας βρίσκει πλήρως αντίθετους να γίνει αναψυκτήριο, όπως σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή, τη στιγμή μάλιστα που τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου ασφυκτιούν από μαθητές . Στα δύο Λύκεια της πόλης φοιτούν περίπου 800 μαθητές, στριμωγμένοι σε 26άρια και 27άρια τμήματα. Οφείλει η δημοτική αρχή να ενημερώσει τον υφυπουργό της ότι οικόπεδα υπάρχουν, αλλά «χάθηκε» η πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Μεταμόρφωσης καταγγέλλει την επιλεκτική ανικανότητα του Δήμου να εξασφαλίσει ένα σχολείο προσιτό και ασφαλές, με προδιαγραφές για την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Καταγγέλλουμε επίσης την κυβέρνηση για την πολιτική, που συστηματικά και συνειδητά, απαξιώνει την υποχρέωση που έχει, ώστε να κατασκευάσει κτηριακές σχολικές εγκαταστάσεις, που να εξασφαλίζουν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά, μορφωτικά δικαιώματα, που πρέπει να έχουν ανεξαιρέτως όλα τα παιδιά. Ό,τι δε δίνει κέρδος, και η εκπαίδευση των παιδιών μας δε δίνει, είναι κόστος για ΕΕ, κυβέρνηση και στηρίγματά τους, άρα είναι μη επιλέξιμο! Μετράνε το κόστος έναντι του κέρδους, αδιαφορώντας για τα σοβαρά και σημαντικά προβλήματα είτε στην παιδεία, είτε στην υγεία, είτε στην ασφάλεια και προστασία του λαού. Αυτή την πολιτική στηρίζει και στη Μεταμόρφωση η δημοτική αρχή Σαραούδα.

Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και είναι διάχυτη η λογική του κόστους – οφέλους στα πλαίσια της εξοικονόμησης πόρων. Ντύνεται πάντα με τον μανδύα απόψεων που κάθε φορά αλλάζουν, όπως τους συμφέρει, με την εφαρμογή της εκάστοτε πολιτικής (για παράδειγμα ισχυρίζεται χωρίς ντροπή ο δήμαρχος ότι δεν είναι παιδιά δημοτών οι μαθητές του Ειδικού Σχολείου!!!). Για άλλη μια φορά αυτός που είναι ριγμένος είναι οι πραγματικές ανάγκες των οικογενειών και παιδιών που μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα.

Ειδικά όταν πρόκειται για την Ειδική Αγωγή τσακίζει κόκαλα η αντιλαϊκή και αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης.

Δεν περισσεύουν λοιπόν πόροι για σχολεία, την ώρα που εξασφαλίζονται 21 δισ. για επενδύσεις στο πλαίσιο της πολεμικής οικονομίας, 1 δισ. για το «πρασίνισμα» του στόλου των εφοπλιστών της ακτοπλοΐας, ενώ συνεχίζονται οι προκλητικές φοροαπαλλαγές σε τραπεζίτες, βιομηχάνους και εφοπλιστές.

Απαιτούμε να αξιοποιηθεί το οικόπεδο που έχει αγοραστεί με χρήματα των δημοτών, να στεγαστεί το Ειδικό Νηπιαγωγείο και Ειδικό Δημοτικό, και όχι να δοθεί για την κατασκευή αναψυκτηρίου. Δεν υπάρχουν όμως άλλα περιθώρια!

Καλούμε γονείς και εκπαιδευτικούς και όλο τον λαό της πόλης να δυναμώσουμε τον αγώνα για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, και πρωτίστως για τα παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν σύνθετες και αναβαθμισμένες ανάγκες και να διεκδικήσουμε να σταματήσουν να γίνονται “βορά” στα ιδιωτικά κέντρα και τα επιχειρηματικά συμφέροντα.

